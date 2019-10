Skvělé! Devatenáctka postoupila do závěrečné fáze kvalifikace o ME

Čeští fotbalisté do 19 let zvítězili i ve druhém utkání základní fáze kvalifikace mistrovství Evropy a po triumfu 4:0 nad Ázerbájdžánem postoupili do závěrečné fáze bojů o šampionát. O vítězství ve skupině se utkají v úterý s Norskem, které po výhře 8:1 nad San Marinem zůstalo po dvou duelech také stoprocentní.