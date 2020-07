Českou jednadvacítku čeká netradiční třídenní soustředění

Poprvé od listopadu se ve čtvrtek v Benicích u Prahy sejde fotbalová reprezentace hráčů do 21 let. Trenér Karel Krejčí na třídenním kempu, který je přípravou na podzimní část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, přivítá 26 hráčů.

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí (vlevo) s manažerem Lvíčat Tomášem Zápotočným děkují Vlajkonošům, skupině fanoušků, která tým při utkáních mocně podporuje.

"Neviděli jsme se od konce minulého roku, i proto jsme ten krátký kemp chtěli uspořádat a alespoň v nějakém omezeném časovém úseku se potkat. To je hlavní účel toho krátkého soustředění. Upřímně by nebylo ideální, kdybychom šli zostra v září do druhé fáze kvalifikace a skoro rok se neviděli," uvedl Krejčí v tiskové zprávě.

Jednadvacítka se naposledy sešla loni v listopadu, kdy v kvalifikaci porazila 6:0 San Marino a 2:1 Chorvatsko. Po pěti kolech vede tabulku čtvrté skupiny o bod před Řeckem. Kvůli pandemii koronaviru přišla o březnový duel v Řecku, soustředění v Rakousku a přípravné zápasy se Slovenskem.

Nyní si jednadvacítka ztracený čas alespoň trochu vynahradí třídenní přípravou. "Rozhodně to nebude o nějakých těžkých trénincích, to je samozřejmě mimo realitu. Musíme zohlednit to, kdy hráčům končila sezona a brzy vstoupí do té nové," prohlásil Krejčí

"Na hřišti to bude především o nácviku základních herních situací a oprášení zažitých automatismů. Nějaký čas samozřejmě strávíme i u videa a projdeme si poslední odehrané zápasy, k čemuž jsme se od poslední společné akce nedostali," uvedl jednapadesátiletý trenér.