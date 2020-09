Fotbalová reprezentace na Slovensko neletí. Testy v národním mužstvu prokázaly covid

Jako první vypustil informaci do světa na svém tvwitterovém účtu slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Poněkud záhadně, neboť napsal: „Dnes odpoledne budeme jednat o situaci v reprezentacnim tymu s vedenim FA ČR."

Avízo o situaci, která v reprezentaci nastala, však tím do světa vyslal.

Dnes odpoledne budeme jednat o situaci v reprezentacnim tymu s vedenim FA CR. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 2, 2020

Mluvčí reprezentace ji potvrdil. „Můžeme potvrdit jeden pozitivní test ze skupiny širšího realizačního týmu, pozitivně testovaná osoba ihned opustila hotel a nastoupila do karentény. Zároveň v komunikaci s příslušnou hygienickou stanicí došlo k přetestování hráčů a realizačního týmu, všechny výsledky testů jsou negativní," oznámil Šedivý s tím, že se odlet národního celku do Bratislavy k utkání se Slovenskem odkládá na čtvrtek.

Trenér Jaroslav Šilhavý (druhý zleva) v kruhu realizačního týmu.

FAČR

Obavám, která zavládly v pražské Slavii, se není co divit. Vždyť český mistr se chystá na play off Champions League a touží po opětovném postupu do základní skupiny, čímž by si přišel na velké peníze. Ve hře je víc než půl miliardy korun...

V reprezentaci má přitom Slavia osm hráčů - Koláře, Bořila, Coufala, Kúdelu, Hovorku, Ševčíka, Masopusta a Provoda.

V Edenu jsou proto zavedena ta nejpřísnější hygienická opatření, hráči žijí de facto ve svém vlastním světě, klubové vedení ani manažeři s nimi nesmí přijít do styku, aby se eliminovalo riziko nákazy koronavirem. Vždyť už za tři týdny hrají Pražané první zápas s postupujícím týmem z dvojice potencionálních soupeřů tvořených dánským Midtjylland, nebo švýcarským Young Boys Bern.

A do toho taková informace.

Proto nejvyšší slávistický boss Tvrdík avizoval, že chce s vedením reprezentace jednat.

V ohrožení jsou ale samozřejmě nejen hráči Slavie, ale i další čeští pohároví zástupci. Hlavně Plzeň, která má v nominaci Brabce a Kalvacha, a přivitá doma 25. září dánský klub Sönderjyske.

Sparta má v kádru národního týmu Dočkala, Hložka a Čelůstku,ale na tu čekají první zápasy ve skupině Evropské ligy až v říjnu.

Připravujeme podrobnosti