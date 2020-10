Lvíčata zbrojí na Skoty. Věřím v naši týmovost, hlásí Krejčí před klíčovou bitvou

Natěšenost i napětí v českém táboře sílí. Fotbaloví reprezentanti do 21 let vyběhnou v podvečer (18:30 hodin) v Edinburghu k osmému dílu kvalifikace ME, který má pro ně punc veliké důležitosti. Ve skupině drží první příčku, Skotové zaostávají o čtyři body, ale mají zápas k dobru. Trenér Karel Krejčí tuší, že případný skalp houževnatého soka přiblíží Lvíčata k vysněnému postupu na závěrečný turnaj.

Trenér brankářů reprezentační jedenadvacítky Ladislav Maier na stadionu Heart of Midlothian před kvaifikačním duelem proti Skotsku.

Trenér reprezentační jedenadvacítky Karel Krejčí během předzápasového tréninku na stadionu Heart of Midlothian.

Stoper Ladislav Krejčí během předzápasového tréninku fotbalové reprezentace do 21 let na stadionu Heart of Midlothian.

Cítíte v těle chvění?

Správná nervozita musí být vždycky a mám ji před každým utkáním. Z týmu cítím ohromné odhodlání. Kvalifikace se chýlí ke konci, čekají nás poslední tři zápasy a jakákoliv bodová ztráta teď bude bolet o to víc. Skupinu máme dobře rozehranou, držíme v ní neporazitelnost a rádi bychom ji ve Skotsku prodloužili.

Považujete páteční zápas za klíčový? Soupeř potřebuje získat tři body, aby se udržel v boji o účast na šampionátu.

Ano, Skotové by výhrou oživili postupové naděje, o to bude zápas těžší. Ale já věřím v naši týmovost. Touha kluků postoupit na mistrovství je obrovská. Soupeř sice nemá takové individuality jako Chorvati, ale je výborně organizovaný. Skotsko, ať už áčko, nebo mládežnické reprezentace, už není mančaft, který by jen nakopával míče. Snaží se hrát kombinační fotbal a jedenadvacítka udělala za poslední dva tři roky obrovský pokrok.

Čeští fotbalisté do 21 let se chystají v Edinburghu na kvalifikační duel ME proti domácímu Skotsku.

FAČR

Pyšní se skálopevnou obranou, jak ji prorazit?

Musíme se zlepšit ve finální a předfinální fázi. Je potřeba hrát aktivně, snažit se na soupeře povylézt a předsunout obranu. Nutit ho, aby nakopával míče. Tlačit se do pokutového území ve více hráčích. Samozřejmě jejich skóre 5:2 po šesti zápasech mluví za vše. Budou spoléhat na dobrou defenzivu, standardky a útočníka Frasera Hornbyho, který je pro ně klíčový.

Čekáte taktickou bitvu?

Myslím, že ani jeden z týmů nebude v úvodu divočit. Gól by jednomu či druhému přinesl výhodu. Nelze asi očekávat gólovou přestřelku, zápas je opravdu hodně důležitej. Mohou rozhodovat maličkosti, standardní situace...

Před rokem skončila partie v Uherském Hradišti bezbrankovou remízou. Co vám tehdejší duel ukázal?

Že má soupeř výborně organizované mužstvo s výtečnou disciplínou. V zápase nám chyběli někteří hráči. Zpětně vidím, co pro tým znamená Láďa Krejčí, kterého jsme kvůli zranění tenkrát postrádali. Postupně se vypracoval v lídra mužstva.

Ani v Edinburghu nemáte k dispozici nejsilnější tým. Adam Hložek se posunul do áčka, zraněný je Libor Holík, který se zabydlel na kraji obrany. Je to velká komplikace?

Samozřejmě Holas nastupoval pravidelně a je to pro nás citelná ztráta. Dostanou šanci další...

Přemýšlíte, jestli s ohledem na soupeře nenasadíte vyšší hráče?

My přihlížíme i k tomu, jak jsou kluci vytěžovaní v klubech a jakou mají výkonnost. U mladších hráčů je kolísavost větší než u zkušenějších. Je výhoda, že kluci v klubech nastupují a mají v nich taky důležité role. Trenéři s nimi jen nelepí díry.

Do týmu se po zranění vrátil stoper a kapitán Chaluš, který patřil v podzimní části kvalifikace k oporám. Zvažujete jeho zařazení do základní sestavy?

S Matějem jsem byl v kontaktu delší období, doporučoval jsem mu, aby šel na operaci dřív. Věřil cestu konzervativní léčby, ale operační zákrok byl nutnej. Měsíc mu pak chyběl a přišel i v Liberci o místo v sestavě. V září jsem ho na sraz nebral, vysvětloval jsem mu to. Přestože je náš kapitán, nebyl tehdy ještě připravenej. Bavil jsem se s trenérem Hoftychem, tréninkové manko už trochu dohnal, ale není ještě v top formě, jako byl třeba v listopadu v Chorvatsku. Do týmu jsem ho ale chtěl vzít, Matěj je moje prodloužená ruka a na kluky má dobrej vliv. Hrajeme dva zápasy, uvidíme, jestli prostor dostane...

Ve zbytku kvalifikace sehrajete tři duely na hřištích soupeřů, v nichž se týmu zatím dařilo. Vyhrálo v San Marinu, a hlavně na půdě silných Chorvatů. Vyhovují mu venkovní souboje víc?

Vyhovuje nám hrát spíš na rychlý protiútok, z bloku... Nechci to zakřiknout, ale týmu věřím. Kluci jsou hladoví a rádi by se na šampionát dostali.