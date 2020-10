Strachovali jsme se do poslední chvíle, přiznává Krejčí. Výhru věnoval mamince

Byly to nervy až do závěrečného hvizdu, vytyčený úkol však splnili. Čeští fotbalisté do 21 let urvali na půdě urputných Litevců tři body a jejich trenér Karel Krejčí si po úterní bitvě zhluboka oddechl. Před posledním dílem kvalifikace v Řecku (13. listopadu) živí jeho svěřenci nadále postupovou šanci na evropský šampionát.