Komplikace už oslavence z míry nevyvádí. I tentokrát řešil Šilhavý omluvenky, tři čerstvé z Edenu mezi nimi

Musel jste tedy vyškrtnout Bořila, Kúdelu a Provoda, tři hráče Slavie, u nichž podle šéfa slávistického představenstva Jaroslava Tvrdíka vyzněly výsledky testu na covid pozitivně. Neobrátilo se na vás vedení mistrovského celku, abyste zvážil i povolání dalších hráčů z Edenu do národního týmu?

Bavíme se s kluby o nominaci před každým srazem. Nastiňujeme naše představy, vyslechneme si zástupce klubů. Chápu trenéry i majitele, že zápasů je najednou hodně a že zdravotní problémy vše ještě ztěžují a komplikují. Zákonitě se tudíž obávají situace, která by mohla nastat. Jsme ale reprezentace a já se ještě ani jednou nesetkal s tím, že by některý z hráčů nechtěl na sraz přijet.

Jenže absence slávistického tria může být teprve začátkem dalších problémů. Neobáváte se pokračujících komplikací, kterých jste si v září a říjnu užil při srazech dost a dost?

Nejde o to, zda se obávám či nikoli. Kdyby podobná situace nastala, musíme se podle ní zařídit a reagovat. Naštěstí už máme víc zkušeností než při minulých srazech, i hráčů jsme pro jistotu nominovali víc. A hlavně - logistika související s listopadovým srazem není tak složitá, jako v říjnu, kdy jsme se přesouvali z Kypru do Izraele, poté do Prahy a dál pokračovali do Skotska. S Německem hrajeme přípravné střetnutí v Lipsku, odkud cestujeme rovnou do Plzně.

Trenér Jaroslav Šilhavý (druhý zleva) v kruhu realizačního týmu.

FAČR

Do toho všeho přišlo zastavení domácí ligové soutěže, která se pomalu měsíc nehrála, což znamenalo další komplikaci při skládání reprezentačního týmu.

Doba už je taková a my se prostě musíme přizpůsobit. Není samo sebou jednoduché, aby se hráči nachystali na reprezentační starty jen tréninkem. Naštěstí tři naši pohároví zástupci absolvují tři zápasy Evropské ligy, takže jejich hráči zápasové vytížení měli, a ještě mít budou. Zvlášť, když se nejspíš rozběhne i domácí liga. I proto si ještě v pondělí nad nominací sedneme.

Takže v den svých devětapadesátých narozenin jste si určitě přál, aby další komplikace nepřišly...

Hlavně jsem si přál, aby hráči a všichni kolem nich byli zdraví. Vždyť už takhle se musíme obejít bez devíti fotbalistů, s nimiž jsme počítali a kteří se pro zranění či nemoc ze srazu omluvili.

I proto se v nominaci nejspíš po delší době objevuje Pavelka, a ještě po delší odmlce i Pekhart.

Pavelka do reprezentace patřil, ale zdravotní problémy ho na nějaký čas z kádru národního týmu vyřadily. Je to kvalitní fotbalista, a proto jsem rád, že je zpátky, a navíc že hraje ve Spartě, takže ho máme na očích. Pekhart si o nominaci řekl svými výkony, zkušenostmi, a hlavně střeleckou produktivitou v polské lize, takže nastal čas ho v reprezentaci vyzkoušet.

Útočník Legie Varšava Tomáš Pekhart.

facebook Legia Varšava

O Černém, jenž na sebe upozorňuje výkony a góly v dresu Twente Enschede v nizozemské lize, jste neuvažoval?

Pochopitelně že ho sledujeme. Pokud bude v dosavadních výkonech a střílení branek pokračovat, má dveře do národního týmu otevřené.

Po přípravě v Lipsku proti Německu vás čekají dva plzeňské zápasy Ligy národů proti reprezentacím Izraele a Slovenska. Asi budete chtít využít poznatků a zkušeností, které jste při podzimních konfrontacích s těmito protivníky udělali?

Ze zápasu v Izraeli určitě, u slovenské reprezentace ovšem došlo k výměně trenérů, neboť Pavel Hapal skončil. Slováci ovšem ještě před zápasem s námi hrají baráž o EURO se Severním Irskem a utkání Ligy národů se Skotskem, takže si obě střetnutí zanalyzujeme a budeme z nich vycházet. Pořád totiž máme šanci prát se o první místo v naší skupině.