Chvíle štěstí jsou pryč. Reprezentant Petrášek trpí. Hrozí i operace

Užíval si chvíle štěstí. Zářil v polské nejvyšší soutěži a nakoukl i do národního týmu. V premiéře nezklamal, jenže na další starty v barvách české reprezentace teď musí stoper Tomáš Petrášek zapomenout. Může za to vážné zranění kolena. „S doktory jsme se domluvili, že léčbu zahájíme konzervativním způsobem, bohužel se nedá vyloučit ani operace, ale já pevně věřím, že se vše bude vyvíjet správným směrem a nic takového nebude třeba," uvádí.

Jak to bude s Petráškem, to ukážou až následující týdny. Nemusíte pochybovat, jak moc zranění důrazného stopera bolí. Jeho Rakow, který vede s kapitánskou páskou, je senzací letošní sezony v Polsku, předvádí parádní fotbal a po 9. kolech vede tabulku. Petrášek je lídrem na hřišti i v kabině. „Není vůbec jednoduché opouštět tenhle rozjetý vlak a sledovat zápasy jenom v televizi. Ale pevně věřím, že to kluci zvládnou," líčí legionář.

Na cestě, která ho dovedla mezi hvězdy v Polsku i do české reprezentace, odmakal spoustu dřiny. Pozici musel budovat a rozhodně se nerodila lehce, možná i proto bere současnou situaci s nadhledem. „Pár těžkých momentů už jsem v životě zažil a vždycky jsem se vrátil silnější, tak snad to teď nebude jiné," říká odhodlaně.

Právě schopnost překonávat překážky ho dostala až do reprezentace. I na tu musí nyní zapomenout. „Samozřejmě mě to mrzí hodně, ale co se dá dělat, zranění k fotbalu patří. Budu držet klukům palce, aby ještě o postup v Lize národů zabojovali," vzkazuje národnímu týmu před utkáním proti Izraeli.