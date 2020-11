Řeky skolili a teď jim budou fandit. Nikdo nechce takhle končit, hlásí Krejčí

Lvíčata se vyhřívají v tabulce na první příčce a připravit je o ni mohou už jen Skotové, kteří sice ztrácejí tři body, ale mají lepší bilanci vzájemných utkání. Ostrovní tým nastoupí v úterý 17. listopadu právě na půdě Řecka a pokud nevyhraje, budou Češi slavit.

Naději na postup však mají i z případného druhého místa, počkat však musejí na zbylé výsledky v ostatních skupinách, jež jsou taktéž na programu až v úterý. Partě trenéra Karla Krejčího pomohli už včera Turci, kteří zdolali ve třetí skupině druhé Rakousko, které zůstane za českým týmem. Pozornost upře zejména na zápasy Rumunů, Irů a Belgičanů.

„Teď už je to jenom na osudu. Budeme to prožívat hodně, nikdo nechce takhle končit. Hodně nás to stmelilo. Máme za sebou dlouhou cestu a doufám, že ještě nekončí," řekl po pátečním triumfu v Řecku stoper Ladislav Krejčí, jenž se vrátil na pozici stopera a s parťáky nedovolil soupeři skórovat. „Nepustili jsme je do žádné šance. Troufnu si říct, že nevystřelili ani na bránu," hřálo sparťanského fotbalistu.

Kapitán Lvíčat Ladislav Krejčí v utkání s Řeckem.

Vítězství se však nerodilo snadno. Češi se v první půli těžko prodírali do šancí a když už do nich pronikli, měli vychýlenou mušku. Po vyloučení Lymperakise ze 42. minuty ale převzali otěže zápasu plně do svých rukou. Řeky dostali pod tlak, pomohla jim i poločasová střídání. Granečný s Ostrákem hru rozhýbali. „Oživili ji. Změnili jsme taky rozestavení, přešli jsme na čtyřku vzadu. Byla pak už otázka času, kdy vstřelíme branku," prohlásil trenér Lvíčat.

Stalo se. V 68. minutě sice neproměnil penaltu Šašinka, sudí si však všimli, že gólman Siampanis opustil předčasně brankovou čáru a pokutový kop nechali opakovat. Exekuce se tentokrát ujal Bucha a s porci štěstí poslal Čechy do vedení, které v nastavení ještě pojistil Drchal. „Mužstvo chci pochválit za přístup a odhodlání. Mám obrovskou radost za celý tým, nejen hráčský, ale i realizační, za kluky, kteří tu s námi nejsou... Sladká odměna na závěr kvalifikace," dodal kouč.