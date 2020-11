Pomoc přišla z Atén. Lvíčata slaví, EURO mají v kapse!

Napjaté čekání je u konce. Čeští fotbalisté do 21 let si po čtyřech letech znovu zahrají na mistrovství Evropy, na závěrečný turnaj do Maďarska a Slovinska je poslal úterní triumf Řeků nad Skoty (1:0), po němž Lvíčata postupují ze čtvrté kvalifikační skupiny z prvního místa.

Čeští fotbalisté do 21 let vyrazí příští rok na EURO.

Na šampionát jim paradoxně pomohli Řekové, kteří v pátek na vlastní půdě prohráli s partou trenéra Karla Krejčího 0:2. Češi si v tu chvíli upevnili první příčku v tabulce (21 bodů) a připravit ji o ni mohli už pouze aktuálně druzí Skotové, kteří sice zaostávali o tři body, ale do not jim hrála lepší bilance vzájemných utkání.

Jenže ostrovní celek v Aténách padl 0:1, když ve 27. minutě inkasoval po trefě Christopoulose a na odpověď se už nezmohl. Českým oslavám tedy už nic nebrání!

„Obrovská euforie a radost. Na tenhle zápas jsme čekali už od zvládnutého zápasu v Řecku, nemohli jsme dospat. Sledoval jsem to s Chalym (Chaluš) a Patrikem Žitným. Byly to nervy, naštěstí Řekové zvládli utkání velmi dobře takticky a pomohli nám k postupu," hřálo obránce Michala Sadílka.

Letenky do Maďarska a Slovinska obdrží vítězové devíti skupin a pět nejlepších mužstev z druhých míst. Pokud by Skotové v Řecku zvítězili, odsunuli by Čechy na druhou pozici a ti by poté museli spoléhat na bodové klopýtnutí Belgičanů, Rumunů nebo Švédů. Razítko na postup však dostala Lvíčata od dnes vpodvečer.

Skotové po nezdaru v řecké metropoli klesli až na třetí příčku. Ve skupině je přeskočili Chorvaté, kteří i díky dvěma zásahům slávistického útočníka Petara Musy doma deklasovali Litvu 7:0.

Kvalifikace na ME 2021 fotbalistů do 21 let - skupina 4: Chorvatsko - Litva 7:0 (3:0) Řecko - Skotsko 1:0 (1:0).