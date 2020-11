Fotbalisté budou při losu ve třetím koši, přiblížila se jim baráž

Na rozdělení do košů pro los kvalifikace dojde na základě nejnovějšího vydání žebříčku reprezentací FIFA. Zatím je neoficiální, potvrzeno bude až příští čtvrtek, kdy světová federace zveřejní aktuální žebříček.

Nasazení do košů se bude určovat podle redukovaného pořadí evropských týmů. Českému celku v něm patří 25. místo a figuruje v polovině třetího koše. Prvních pět košů je desetičlenných, nejhorší šestý pak pětičlenný. Los rozdělí týmy do 10 skupin - pět z nich bude po šesti mužstvech a dalších pět po pěti. Přímo na šampionát postoupí jen vítězové, celky z druhých míst čeká baráž.

Český tým bude figurovat ve třetím koši spolu s Maďarskem, Rumunskem, Norskem, Irskem, Severním Irskem, Islandem, Skotskem, Řeckem a Finskem. Těmto soupeřům se tak vyhne.

Z prvního koše může los přisoudit Šilhavého svěřencům některého z evropských gigantů. Naopak papírově nejschůdnější se zdají Dánsko či Chorvatsko, s nímž se český tým utká příští rok v základní skupině na evropském šampionátu.

Z druhého koše si reprezentanti mohou zopakovat souboje z Ligy národů se Slovenskem, papírově nejtěžším soupeřem by naopak zřejmě byli Švýcaři nebo Ukrajinci. Ve čtvrtém koši se jako nejsilnější jeví Bosna a Hercegovina, která v Lize národů letos hrála Ligu A.

Šilhavého svěřenci si středeční výhrou ve skupině B2 nejen zajistili v Lize národů postup do elitní divize, ale zároveň se jim přiblížila účast minimálně v baráži o mistrovství světa. Do ní se z LN dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří v klasické kvalifikaci neskončí do druhého místa.

V pořadí vítězů skupin Ligy národů je český tým na sedmém místě za Francií, Belgií, Anglií, Španělskem coby nejlepšími z Ligy A a Walesem a Rakouskem z Ligy B. Pokud reprezentanti v klasické kvalifikaci skončí nejlépe na nepostupovém třetí příčce, budou k účasti v baráži potřebovat, aby aspoň pět z těchto šesti celků obsadilo nejhůře druhé místo.

V play off budou mužstva dělit od účasti na šampionátu dvě výhry. Dva vítězové skupin z Ligy národů doplní v baráži 10 týmů z druhých míst v kvalifikaci a tato dvanáctka bude rozdělena po čtyřech do tří částí, které se budou hrát vyřazovacím způsobem. Tři vítězné celky si zajistí účast na mistrovství a připojí se k 10 týmům z prvních míst ve skupinách.

Los kvalifikace se uskuteční v Curychu 7. prosince a kvůli pandemii koronaviru se odehraje virtuálně. Česká reprezentace hrála na světovém šampionátu v samostatné historii jen jednou v roce 2006.