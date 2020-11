Krejčí motivoval jednadvacítku útokem na mládežnický hattrick

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí po postupu na mistrovství Evropy ocenil především skvělou chemii v českém týmu. Velkou roli podle něj hrálo i to, že řada hráčů v čele s kapitánem Matějem Chalušem už za sebou měla úspěšné kvalifikace na šampionáty v kategoriích do 17 a do 19 let.