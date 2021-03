„Jsem jen rád, že Souček je tak nažhavený a že mu zápas s Estonskem takto vyšel. Potvrdil výkony z Premier League a svou střeleckou potenci. Hned tak se nevidí, aby dal defenzivní záložník tři góly. Věřím, že bude podobné výkony předvádět dál a že bude jedním z tahounů za postupem na mistrovství světa," rozplýval se po duelu na neutrální půdě v polském Lubinu trenér Jaroslav Šilhavý.

Souček nabral od příchodu do Anglie neskutečnou fazonu. Premier League mu je jakoby ušitá na míru. A pohodu z londýnského klubu si přenáší do národního týmu, kde přebírá roli lídra. Muž, který v úterý převzal trofej pro nejlepšího tuzemského fotbalistu za rok 2020, se stal ve středu prvním Čechem po téměř 12 letech, jenž v reprezentaci zaznamenal hattrick. Naposled to svedl Milan Baroš (v září 2009 proti San Marinu).

„Těší mě všechny tři góly, vždyť jsem je dal za reprezentaci. Při prvním už poněkolikáté zafungovala spolupráce s Kubou Janktem, při druhém jsem se konečně trefil z dálky. A za třetí děkuju Kadeřovi (Kadeřábkovi). Mohl střílet, ukázal však týmovost a dopřál mi hattrick," podotkl 26letý Souček.

Tři góly dal podruhé v kariéře. Poprvé na jaře 2016 za Slavii v české lize proti ostravskému Baníku. V reprezentaci má nyní na kontě 7 branek, které stihl v 31 zápasech. „Sukovi jsme pogratulovali, hattrick je hattrick. Je vidět, že je v parádní formě, je pro nás určitě klíčovým hráčem. Daří se mu neskutečně ve West Hamu, společně s Cufem (Coufalem). Je to skvělé i pro celý český fotbal. Dlouho tady nebyl takový hráč, záložník, který dá v anglické lize devět gólů za třicet zápasů. Neskutečný. Všichni Sukovi moc fandíme," uvedl záložník Jakub Jankto.

Souček si po utkání od hlavního rozhodčího vyžádal míč, kterým třikrát rozvlnil estonskou síť. Na památku premiérového hattricku. I díky němu vstoupilo Česko do světové kvalifikace suverénně. Tým nezastavil ani brzký inkasovaný gól. „Bylo to nepříjemné, první gól jsme chtěli vstřelit my. Možná nám ale pomohlo, že jsme dostali branku. Do přestávky jsme výsledek čtyřmi trefami otočili a zaslouženě vyhráli," pověděl Souček.

Vítězství proti oslabenému Estonsku, kterému kvůli pozitivnímu testu na koronavirus chyběla přes polovina původního výběru, si váží. „První zápas ve skupině je vždycky důležitý. Je klíčem do dalších utkání. Teď máme tři dny, abychom se připravili na Belgii. Moc se těšíme, půjde o největší zápas od kvalifikace na EURO," dodal Souček. Schoval si nějaký gól také na sobotní bitvu s favoritem skupiny?