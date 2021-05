Sraz, testy a šup do bubliny. Až pak se uvidí, co dál a jak a kde bude připrava na EURO probíhat

Vpodvečer se sešli, podstoupili testy na covid a šup do bubliny. Tedy nejdřív každý na svůj pokoj, takže trenérem Šilhavým vyvolení a na EURO nominovaní fotbalisté ani nestačili poklábosit a probrat, jaký prazvláštní šampionát je to vlastně čeká. Zvlášť, když na Ostrovy nakonec neodletí a šampionátový kemp nebudou mít ve skotském Edinburgu, jak se před rokem a teď zase počítalo, ale v tuzemsku. Pro reprezentaci chystající sen na mistrovství, do něhož mají vstoupit 14. června v Hampden Parku v Glasgowě úvodním duelem s domácím Skotskem, je najednou závěrečná příprava vzhůru nohama.

Jen jednu jistotu při dnešním srazu v pražském hotelu Don Giovanni měli. Každý z šestadvaceti hráčů musel podstoupit test na covid a pak na pokoji čekat na výsledek. Pro trenéry, realizační tým a veškerý ansámbl pohybující se kolem reprezentace platilo a platí to samé.

Zvlášť po komplikacích, které přivodilo striktní stanovisko skotské vlády a tamních úřadů, které v rozporu s protokolem UEFA rozhodly, že i v případě byť je jediného pozitivní testu na covid kohokoli z ansámblu kolem reprezentace by musel do karantény celý tým.

„Skutečně tomu tak je. Proto jsme se rozhodli, že se základna naší reprezentace přesune z Edinburghu do Čech. Jiná možnost vzhledem k termínům a harmonogramu není," potvrdil tiskový mluvčí fotbalové asociace Michal Jurman.

Přitom národní základnu skotské fotbalové reprezentace v Edinburghu si český tým rezervoval až začátkem roku 2020. Předběhl tak i domácí Skoty, kteří v té době nevěděli, zda se na šampionát vůbec probojují, neboť je čekala ještě baráž.

Když konečně měli účast jistou, bylo už pozdě. Edinburgh a centrum Oriam obsadili Češi, takže Skotsko muselo svou základnu přesunout do Middlesbrough.

„Teď je sice Oriam volný, ale my se tam vracet nebudeme. Půl roku jsme připravovali naši základnu v Middlesbrough a během týdne se nedá přesun do Edinburghu zvládnout," prohlásil kouč Skotů Steve Clark.

"Věnovali jsme přípravám základny v Edinburghu extrémní úsilí a spoustu času, teď přišla všechna práce vniveč. Uděláme ale všechno proto, aby hráči a trenéři měli připravené ty nejlepší podmínky doma v Čechách," ujišťoval manažer reprezentace Libor Sionko.

Manažer národního týmu Libor Sionko a trenér Jaroslav Šilhavý se chystají na velice komplikovaný sraz...

"Koronavirová opatření jsou naprosto striktní a stále stejná. Při srazu jsme vstoupili do bubliny a v ní zůstaneme, dokud budeme na šampionát účinkovat. Každý čtvrtý den absolvují hráči i všichni členové realizačního týmu testy na covid, což je podmínka UEFA. Testování musíme absolvovat před každým utkáním i přeletem. Očkování proti koronaviru by nám nebylo nic platné, protože vakcinace nehraje podle stanoviska UEFA žádnou roli, co se všech nařízení týče a ani na případné uvržení do karantény vliv nemá," shrnoval aktuální situaci Sionko a potvrdil alespoň jedno pozitivum. „Program nejbližších dnů se nemění."

Znamená to, že po dnešním srazu odletí reprezentace v pondělí na přípravný kemp do Itálie, kde se hraje 4. června přípravné střetnutí s domácími azzurri. Po návratu čeká Šilhavého výběr druhé přípravné střetnutí 8. června pro Albánii na pražské Letné.

Mezitím by mělo být jasno o domácí šampionátové základně i o režimu, v jakém se budou hrát utkání základní skupiny se Skotskem a Chorvatskem, které má hostit Hampden Park v Glasgowě.

Není totiž vyloučeno, že by duel mezi Chrovatskem a Českou republikou mohlo hostit jiné město.