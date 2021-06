Švýcaři největšími harcovníky, přesto do osmifinále mistrovství Evropy proklouzli

V největší cestovatele se během dosavadního průběhu mistrovství Evropy proměnili Švýcaři. Tak trochu i vlastní vinou. Los je sice poslal do proklaté skupiny A, pro niž byla jako hostitelská města vybrány Řím a Baku, nicméně reprezentace helvétského kříže se rozhodla rozbít svou základnu v Římě. Znamenalo to, že k prvnímu zápasu musela letět do Ázerbájdžánu, poté se vrátit do Itálie a k závěrečnému zápasu ve skupině znovu cestovat do Asie.

Každý přelet trval v průměr pět šest hodin, k tomu další hodiny cestování na letiště a z letiště do hotelu, prostě hotové martyrium.

„Kdo toho vymyslel? Vždyť my byli víc ve vzduchu než na hřišti. Úmorné cestování hráče ubíjelo a pochopitelně na ně mělo dopad," dopaloval se trenér Švýcarů Vladimir Petkovic, jemuž náladu spravilo nakonec alespoň to, že se svým týmem navzdory všem trablům proklouzl z třetího místa ve skupině do osmifinále, k němuž bude cestovat do Bukurešti.

Poláci letěli ze Sopot dvakrát do Sevilly a jednou do Petrohradu.

David Ramos, ČTK/AP

To Poláci Platiniho projekt umocněný covidovou pandemií prokleli. Stejně jako Češi se rozhodli zůstat doma, využít zázemí v přímořských Sopotech a k zápasům do Sevilly a Petrohradu létat. A nalétali se dost. Na cestách za soupeři nalétali téměř 9 500 kilometrů a poznamenalo je to víc, než si dokázali představit. Vypadli hned ve skupině a jejich portugalský kouč Paulo Sousa si rovněž na panevropský model šampionátu postěžoval.

A připojovali se další. Úspěšní i neúspěšní, ti, co zamířili do vyřazovacích bojů i ti, co skončili hned ve skupině.

A měli pravdu, protože Platiniho pomsta, jak se letošnímu EURO přezdívá, vytvořila pro 24 účastníků naprosto nerovné podmínky.

Němci hráli všechny tři zápay v Mnichově, přesto se o postup strachovali až do samého závěru zápasu s Maďarskem.

Christof Stache, Reuters

Vždyť šest týmů nasazených do čela skupin - Italové, Dánové, Nizozemci, Angličané, Španělé a Němci - nemuselo cestovat nikam, zatímco takoví Belgičané nalétali přes devět tisíc kilometrů, tedy pomalu dvaapůlkrát víc, než tři zbývající účastnici skupiny B dohromady. Rozhodli se zůstat také doma a využít zázemí v Tubize, takže letěli dvakrát do Petrohradu a jednou do Kodaně.

„Byla a je to realita, s níž nezbylo než se vyrovnat. Zvládli jsme to a zvládneme i pokračování šampionátové cestovatelské anabáze," ujišťoval trenér Roberto Martínez poté, co jeho Rudým ďáblům připadli za osmifinálového soupeře Portugalci a let do Sevilly vzdálené od Bruselu 1700 kilometrů.

Trenér Belgie Roberto Martínez.

Vlastimil Vacek, Právo

Česká fotbalová reprezentace se po rozhodnutí nereflektovat na šampionátovou základnu ve skotském Edinburghu a přesunu základního tábora do Prahy zařadila mezi desítku největších cestovatelů.

Během základní skupiny se totiž musela vydat na Ostrovy hned třikrát. Dvakrát do Glasgowa, kde hrála s domácím Skotskem a poté s Chorvatskem, do třetice pak do Londýna, kde boje ve skupině uzavírala ve Wembley proti domácí Anglii.

Celkem Češi nalétali 7578 kilometrů. Teď je naštěstí čeká jen krátký přelet k osmifinále do Budapešti a zpět obnášející 920 kilometrů. V případě, že by postoupili do čtvrtfinále, letěli by do Asie. Zápas s vítězem utkání Wales - Dánsko by se hrál v sobotu 3. července v ázerbájdžánském Baku, což představuje letecký přesun tam a zpět dlouhý 5184 kilometrů.