Reprezentanti půjdou po Walesu k volbám! Kterou stranu preferuje Souček?

„Máme možnost jít k volbám v sobotu ráno, posune se kvůli nim trénink. My, kteří toho chceme využít, s sebou máme volební lístky," řekl Souček. Které straně dá svůj hlas? „Nechci nikomu podsouvat názor, koho budu volit. Nejsem nakloněný tomu, abych svojí volbou ovlivňoval jiné lidi. Každý ať se rozhodne podle sebe, nikoli podle toho, jak volí druzí," podotkla opora anglického West Hamu United.

„Také já, pokud mi zdraví dovolí, nebudu mít skřípnutá záda, volit půjdu," doplnil druhý host podcastu Matěj Vydra. Ani útočník anglického Burnely neprozradil, kterou stranu preferuje. Převážně se však mluvilo o fotbale. O Premier League, o nadcházejícím duelu s Walesem, o možné vendetě za sprostý zákrok Balea na stopera Kúdelu v březnovém utkání v Cardiffu. Nebo o rozlučce Vladimíra Daridy s reprezentací před výkopem pátečního zápasu.

„Daridič se s námi rozloučil hned po neúspěšném čtvrtfinále Eura. Bylo to dojemné a smutné pro všechny. Je super, že bude mít teď rozlučku před plným stadionem. Pro nároďák toho odvedl strašně moc," uvedl Souček.

To Kudela



From Everyone



Via Gareth Bale 😫💪🏽



Well done Gareth 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/Ky2vWssypb — 𝚁𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛55𝚙𝚊𝚛𝚎𝚜 (@Ranger55pares) March 30, 2021

Msty neuznávám, říká Souček

V březnu běhal Darida ještě po trávníku stadionu v Cardiffu. Zápas, který Češi prohráli 0:1, zasáhl nepěkný incident. Velšský klenot Bale úmyslně loktem zranil v obličeji stopera Ondřeje Kúdelu, kterého nařknul finský záložník skotských Rangers Kamara z rasistické urážky v jarním osmifinále Evropské ligy. Skandálně nebyl vyloučen. Naopak červenou kartu dostal střelec Patrik Schick. Ani jeden z hlavních aktérů souboje ale v Edenu nebude. Oba kvůli zranění.

„Msty neuznávám. Nejlepší je hrát fair play a vyhrát. Co se týká události z Cardiffu, ani jeden z hráčů nebude na hřišti, nebude se nic řešit. Věřím, že to bude skvělý zápas, že bude vyprodáno," doufá Souček. „Očekávám stejný zápas jako v Cardiffu. Tedy bojovný. Víme, jak ostrovní týmy hrají. Jen teď musíme vyhrát my. Nesmíme se nechat vyprovokovat blbým faulem, jako v Cardiffu. Každopádně pro Velšany je ztráta Balea hodně nepříjemná," dodal Vydra.

Tomáš Souček během přípravného utkání fotbalové reprezentace s Ukrajinou

Vlastimil Vacek, Právo

Při pondělním srazu v Praze se ještě dohrávalo derby Sparty se Slavií, které po pěti letech vyhráli Letenští. Rivalové se rozhodně nešetřili, v soubojích se jiskřilo, vzduchem létaly nepublikovatelné nadávky. Bylo mezi reprezentanty z pražských S cítit napětí?

Vzpomínám na časy, kdy se Sparta porážela

„Vzpomínám na časy, kdy se Sparta porážela. Když se ale vyhraje derby po sto letech, není to tak, že by měla skákat po stole. Jednou vyhrála, další vítězství už nebudou," vtipkoval Souček. Vzápětí přeladil na vážnější notu. „Je to složité. Pozabíjíte se na hřišti, dvanáct hodin po zápase se máte objímat na srazu. A tvořit jeden tým. Tady je ale super parta," pochvaloval se Souček, který politoval svého parťáka Vydru, jehož ve víkendovém utkání Premier League s Norwichem sestřelil rukama ve vzduchu brankář Krul.

Vydra po srážce ošklivě dopadl. Okamžitě k němu přispěchali spoluhráči. Měli strach, jestli není v bezvědomí. Vydra ještě zkoušel pokračovat, kvůli bolestem v zádech musel odstoupit.

„Na Matěje to byla jasná penalta. Všechen respekt, že do toho takhle šel. Obětoval se, musel pak střídat. Byla smůla, že z toho nebyl gól ani penalta," pronesl Souček. „Za mě to byla penalta, mohli jsme slavit. Naštěstí mě nebolela hlava, ale skřípl jsem si nerv v zádech. Zkoušel jsem se hýbat, ale nešlo mi dýchat. Modlil jsem se, abych mohl přijet na sraz," uzavřel Vydra.