Lvíčata mají před Kosovem jasno: tři body a nulu vzadu

Fotbalová Lvíčata jdou do úterního duelu s Kosovem v rámci kvalifikace ME 2023 kategorie do 21 let s jasným cílem - vyhrát i čtvrtý zápas skupiny G v řadě a udržet počtvrté čisté konto. Zápas se hraje od 18 hodin v Českých Budějovicích, kde svěřenci trenéra Jana Suchopárka už porazili Slovinsko (1:0) a Albánii (4:0), třetí vítězství přivezli minulý čtvrtek z Prištiny (1:0).

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Jan Suchopárek.

„Chceme vyhrát a završit počet bodů ze čtyř dosavadních zápasů na dvanáct. Kosovo jsme si zmapovali ve vzájemném utkání minulý čtvrtek v Prištině. Důkladně jsme se na zápas připravovali, jestli i dostatečně, to ukáže samotné utkání. Očekáváme, že Kosovo bude hrát podobě jako doma, přečtenou jejich hru máme," řekl kouč. O sestavě nechtěl mluvit detailně, ale naznačil, že není důvod v ní dělat velké změny.

S výsledky panuje spokojenost, s předváděnou hrou už je to horší. „Zaměřili jsme se i na to, abychom byli efektivnější ve finální fázi a zakončení. Čtvrté vítězství berou mnozí jako povinnost, ale není to tak jednoduché. Soupeř ukázal kvalitu, i když si výrazné šance nevytvořil. My uděláme maximum, abychom vyhráli, protože těch dvanáct bodů bude dobrou výchozí pozicí pro listopadové zápasy v Anglii a ve Slovinsku. Jejich vzájemný zápas skončil remízou, ale co to bude v konečné tabulce znamenat, se teprve ukáže. My se soustředíme, abychom zvládali co nejlépe svoje zápasy," pravil při online tiskové konferenci Suchopárek.

Správně nažhavení jsou i hráči. „Od zářijového srazu jsme se víc sžili jako tým. Parta funguje dobře, chceme pokračovat v úspěšných zápasech doma v Českých Budějovicích, kde nás fanoušci hodně podporují. Zatím jsme nedostali gól, defenzíva funguje perfektně, pochopitelně čtvrtá nula v řadě je velkou motivací. Ale vpředu to není úplně ono. V Prištině jsme mohli vyhrát větším rozdílem, ale do slibné akce, kdy jsme mohli jít až do brány, jsme se nedostali, ani k zakončení, a zbytečně si zápas zkomplikovali. V listopadu nás čekají utkání v Anglii a Slovinsku, chceme si vytvořit bodový polštář," pravil kapitán týmu Filip Kaloč.

Zápas s Kosovem začíná v Českých Budějovicích v úterý v 18 hodin, vstupenky jsou k dispozici na pokladnách za jednotnou cenu 100 Kč. Přímo ho vysílá ČT sport, sledovat ho lze online i na www.sport.cz.