Mezi šesticí týmů nasazených do baráže česká reprezentace momentálně nefiguruje, jistá naděje ale žije

Pochopitelně že 16. listopadu, kdy bude česká fotbalová reprezentace nastupovat k poslednímu kvalifikačnímu utkání skupiny E proti Estonsku, bude situace jasnější. Šest skupin bude dohraných a jasno tak bude nejen o přímých postupujících na světový šampionát 2022 do Kataru, ale i o mužstvech na druhých místech, které půjdou do baráže společně s dvěma týmy z Ligy národů.

Jistý postup na mistrovství světa má zatím z Evropy Německo a Dánsko, účast minimálně v baráži pak má už nyní každopádně zaručenou Belgie, Itálie, Švýcarsko, Rusko, Chorvatsko, Srbsko a Portugalsko.

O šest ostatních barážových míst z evropských kvalifikačních skupin se bude ovšem ještě bojovat. O body a skóre, s nimiž tato mužstva do březnového play off půjdou, samozřejmě také. Jsou důležité proto, že podle nich bude sestavený barážový pořadník.

Barážový pořadník s odpočty

Situace je ovšem komplikovaná tím, že v pěti skupinách hraje pět mužstev, zatímco pět zbývajících má šest účastníků. Proto se budou v těchto šestičlenných skupinách odečítat postupujícím celkům do baráže body a skóre, které získaly či získají v zápasech s týmy které skončí ve skupině poslední.

Až poté bude sestaven pořadník účastníků baráže doplněný o dva týmy z Ligy národů.

Šest nejlepších reprezentačních celků z tohoto pořadníku odehraje semifinále baráže, které se hraje jen na jeden zápas, v domácím prostředí. O výhodě domácího prostředí v případě následných finálových střetnutí pak rozhodne los.

Z baráže, která bude tvořena třemi pavouky, po čtyřech účastnících, pak vzejdou tři vítězná mužstva a ta doplní desítku přímých postupujících z Evropy.

Čechy připraví o baráž jen kolaps

Z toho plyne, proč české reprezentaci tolik záleží na tom, aby skončila v tabulce druhá a nespoléhala jen na jistotu plynoucí z Ligy národů. O tu by ji v tuto chvíli už mohl připravit jen totální kolaps Francie či Španělska, a to v případě, pokud by neskončily na některé z prvních dvou příček ve svých skupinách.

Česká reprezentace má šanci na druhé místo ve skupině, pokud porazí v posledním zápase Estonsko a zatím třetí Wales nezíská v utkáních s Běloruskem a Belgií víc bodů nebo si v případě bodové rovnosti nevylepší skóre natolik, aby Šilhavého výběr přestihl.

V kvalifikaci totiž nerozhodují v případě bodové rovnosti o pořadí vzájemné zápasy, ale skóre.

Situace pro běžného fanouška tudíž značně komplikovaná. Zvláště, když v osmi skupinách ještě není rozhodnuto o tom, kdo nakonec obsadí druhou barážovou příčku. V některých dokonce ani o tom, kdo ve skupině skončí poslední a kolik bodů a jaké skóre se tudíž bude účastníkům baráže z dosavadního nashromážděného bodového profitu odpočítávat.

Z šestice reprezentace vypadla, ale...

Pokud bychom vycházeli ze současného stavu ve skupinách, nemohla by česká reprezentace počítat s tím, že by skončila v barážovém pořadníku v první šestce a v semifinále měla výhodu domácího prostředí.

Bodový zisk a skóre ji odsouvá na sedmé místo.

Momentální barážový pořadník 1. Portugalsko 16:4 16 2. Švýcarsko 10:1 14 3. Skotsko 12:7 14 4. Španělsko 13:5 13 5. Polsko 13:7 11 6. Chorvatsko 9:3 11 Nenasazené týmy 7. Česká republika 12:9 11 8. Norsko 7:5 11 9. Rumunsko 9:8 10 10. Ukrajina 9:8 9 Z Ligy národů Wales a Rakousko.

Všechno ale ještě mohou samozřejmě změnit závěrečné listopadové kvalifikační zápasy, jak ostatně dokládá naše procházka jednotlivými skupinami a duely, které jsou ještě na programu. Jistá naděje pro českou reprezentaci ještě žije.

SKUPINA A

Mezi Srbskem a Portugalskem se v listopadu rozhodne, které z mužstev postoupí přímo na světový šampionát a které bude muset podstoupit baráž. Momentálně je na tom lépe Srbsko se 17 body, má ovšem odehráno o utkání víc než druhé Portugalsko (16 bodů). Rozhodne až jejich vzájemný duel, který je na programu 14. listopadu v Lisabonu. Ronaldo a spol. hrají ještě předtím v Irsku.

Pro českou reprezentaci ovšem z bodového zisku obou celků plyne, že soupeři jsou na tom už v tuto chvíli lépe. Horší z nich tak může počítat v březnové baráži s výhodou domácího prostředí.

1. Srbsko 7 5 2 0 16:8 17 2. Portugalsko 6 5 1 0 16:4 16 3. Lucembursko 6 2 0 4 5:14 6 4. Irsko 6 1 2 3 8:8 5 5. Ázerbájdžán 7 0 1 6 4:15 1

Zbývající program skupiny: 11. listopadu: Irská republika - Portugalsko, Ázerbájdžán - Lucembursko, 14. listopadu: Portugalsko - Srbsko, Lucembursko - Irská republika.

SKUPINA B

Boj o přímý postup se zúžil na Švédsko, které má zatím na kontě 15 bodů, a Španělsko, které má o dva body méně. Na obě mužstva čekají ještě dva zápasy - Švédové hrají nejprve v Gruzii a Španělé v Řecku, poté dojde 14. listopadu na jejich vzájemný souboj v Seville. V něm nejspíš padne rozhodnutí o přímém postupujícím.

Pro českou reprezentaci ovšem zase nepříznivá konstelace, protože Švédsko už má nyní na kontě víc bodů, než kolik jich může Šilhavého celek získat. A Španělsko na tom bude nejspíš také lépe, protože se jen těžko stane, aby ve dvou zbývajících zápasech nebodovalo.

1. Švédsko 6 5 0 1 12:3 15 2. Španělsko 6 4 1 1 13:5 13 3. Řecko 6 2 3 1 7:6 9 4. Gruzie 7 1 1 5 4:12 4 5. Kosovo 7 1 1 5 4:14 4

Zbývající program skupiny: 11. listopadu: Gruzie - Švédsko, Řecko - Španělsko, 14. listopadu: Španělsko - Švédsko, Řecko - Kosovo.

SKUPINA C

Itálie vede skupinu jen díky lepšímu skóre před Švýcarskem, obě mužstva mají na kontě 14 bodů a čekají je ještě dva zápasy. Už první z nich zřejmě rozhodne o přímém postupujícím, protože úřadující mistři Evropy hostí 12. listopadu v Římě reprezentaci helvétského kříže. Italové pak končí skupinu v Severním Irsku, Švýcaři doma s Bulharskem.

Ani k této skupině nemůže trenér Šilhavý vzhlížet s nadějí, že by druhý tým tabulky šel do baráže s horším bodovým profitem a skóre, než na jaké může dosáhnout jeho mužstvo.

1. Itálie 6 4 2 0 12:1 14 2. Švýcarsko 6 4 2 0 10:1 14 3. Bulharsko 7 2 2 3 6:10 8 4. Severní Irsko 6 1 2 3 5:7 5 5. Litva 7 1 0 6 4:18 3

Zbývající program skupiny: 12. listopadu: Itálie - Švýcarsko, Severní Irsko - Litva, 15. listopadu: Severní Irsko - Itálie, Švýcarsko - Bulharsko.

SKUPINA D

První skupina, která dává české reprezentaci naději, že by účastník baráže na tom byl v konečném účtování s bodovým ziskem hůře. Úřadující mistři světa a čerství vítězové Ligy národů Francouzi si sice zkomplikovali život třemi remízami, takže mají jen 12 bodů. Hrají však doma s Kazachstánem a kvalifikaci končí ve Finsku, proto o přímý postup do Kataru těžko přijdou.

O účastníkovi baráže se tak rozhodne mezi trojicí Ukrajina (7 odehraných zápasů/ 9 bodů), Finsko (6 zápasů/ 8 bodů) a Bosna a Hercegovina (6 zápasů/ 7 bodů).

Jen Finsko má přitom teoretickou možnost získat 14 bodů, které by mohla mít po skončení kvalifikace česká reprezentace. Limituje ho ovšem skóre (7:7) a těžko předpokládat, že by si ho Seveřané ve dvou zbývajících zápasech v Bosně a doma s Francií výrazně vylepšili. Rýsuje se tak první účastník baráže, který na tom bude hůř než český tým.

1. Francie 6 3 3 0 8:3 12 2. Ukrajina 7 1 6 0 9:8 9 3. Finsko 6 2 2 2 7:7 8 4. Bosna a Hercegovina 6 1 4 1 8:7 7 5. Kazachstán 7 0 3 4 5:12 3

Zbývající program skupiny: 13. listopadu: Francie - Kazachstán, Bosna a Hercegovina - Finsko, 16.listopadu: Finsko - Francie, Bosna a Hercegovina - Ukrajina.

SKUPINA E

Belgie s 16 body na kontě má přímý postup na MS prakticky jistý. Češi ji předstihnout už nemohou, Wales jen v případě, kdyby Rudí ďáblové prohráli doma s Estonskem a pak i v posledním zápase v Cardiffu. Přitom by Velšané museli pochopitelně porazit ještě Bělorusko. Všechno bude tudíž jen o tom, kdo skončí ve skupině druhý, přičemž díky Lize národů a momentální konstelaci v kvalifikaci mají účast v baráži jistou Češi i Velšané.

1. Belgie 6 5 1 0 21:4 16 2. ČR 7 3 2 2 12:9 11 3. Wales 6 3 2 1 8:7 11 4. Estonsko 6 1 1 4 8:16 4 5. Bělorusko 7 1 0 6 6:19 3

Zbývající program skupiny: 13. listopadu: Belgie - Estonsko, Wales - Wales - Bělorusko, 16. listopadu: Česká republika - Estonsko, Wales - Belgie.

SKUPINA F

Dánsko vyhrálo všech osm dosavadních kvalifikačních zápasů, získalo 24 bodů, takže má účast v Kataru garantovanou. Jde tudíž o to, kdo skončí ve skupině druhý a půjde do baráže. Zatím k ní má nejblíže Skotsko, které získalo 17 bodů, zatímco Izrael jich má jen 13. Skotové hrají v Moldávii a končí doma s Dánskem, takže tříbodový import z prvního střetnutí by jim k uhájení barážové pozice stačil.

Účastníkem baráže bude díky Lize národů i Rakousko bez ohledu na umístění v tabulce.

Pro českou reprezentaci jde o zajímavou skupinu, protože má šest účastníků. Týmu, který skončí druhý a půjde do baráže, se proto budou škrtat body a skóre ze zápasů s posledním mužstvem tabulky. Skotům by se tak za předpokladu, že skončí druzí, nezapočítávala domácí výhra 1:0 nad Modavskem, které nejspíš skončí na šesté příčce, ani případný listopadový import z Kišiněva. Měli by tudíž 14 bodů a pak by záleželo, zda k nim přidají další v utkání se suverénem skupiny Dánskem, případně pak na tom, jaké budou mít skóre.

1. Dánsko 8 8 0 0 27:0 24 2. Skotsko 8 5 2 1 13:7 17 3. Izrael 8 4 1 3 18:15 13 4. Rakousko 8 3 1 4 11:14 10 5. Faerské ostrovy 8 1 1 6 4:17 4 6. Moldavsko 8 0 1 7 4:24 1

Zbývající program skupiny: 12. listopadu: Dánsko - Faerské ostrovy, Moldavsko - Skotsko, Rakousko - Izrael, 15. listopadu: Rakousko - Moldavsko, Izrael - Faerské ostrovy, Skotsko - Dánsko.

SKUPINA E

Nejspíš až poslední zápas ve skupině mezi Nizozemskem a Norskem rozhodne, kdo si zajistí přímý postup na mistrovství světa a kdo bude hrát baráž. Naději mají ještě Turci, musí ovšem spoléhat na ztráty soupeřů figurujících v tabulce před nimi, teoretickou šanci má i Černá Hora, ta se ovšem pohybuje v říši sci fi.

Česká reprezentace bude s napětím čekat, jaké výsledky přinesou poslední dvě kola této skupiny. Je také šestičlenná, proto rovněž dojde ke korekci bodů a skóre. Nizozemcům by se odečítalo šest bodů a skóre 13:0 ze zápasů z Gibraltarem, Norům rovněž šest a skóre 8:1.

Převedeno do praxe - v tuto chvíli by tedy měli Oranje v tabulce 13 bodů a skóre 16:6, Norové pak 11 bodů a skóre 7:5. Češi se tak mohou k této skupině upínat s jistou nadějí.

1. Nizozemsko 8 6 1 1 29:6 19 2. Norsko 8 5 2 1 15:6 17 3. Turecko 8 4 3 1 19:15 15 4. Černá Hora 8 3 2 3 11:11 11 5. Lotyšsko 8 1 2 5 8:13 5 6. Gibraltar 8 0 0 8 3:34 0

Zbývající program skupiny: 13. listopadu: Norsko - Lotyšsko, Turecko - Gibraltar, Černá Hora - Nizozemsko, 16. listopadu: Nizozemsko - Norsko, Černá Hora - Turecko, Gibraltar - Lotyšsko.

SKUPINA H

O dvou týmech aspirujících na přímý postup do Kataru je rozhodnuto, až poslední zápas ve skupině ovšem rozhodne, zda to bude Chorvatsko či Rusko. Rusové mají na kontě 19 bodů, hrají doma s Kyprem a končí v Chorvatsku. Chorvatsko zatím získalo 17 bodů, hraje na Maltě a s Ruskem se utká 14.listopadu ve Splitu.

I v této skupině se budou účastníkovi baráže odečítat body získané s posledním týmem tabulky, zatím však není rozhodnuto, zda jím bude Malta nebo Kypr. Propočty jsou tudíž dost komplikované hlavně co se skóre týče.

Rusové vyhráli nad Maltou 3:1 a 2:0, Kypr porazili 3:0 a v listopadu s ním hrají doma.

Chorvati zvítězili na Kyprem 1:0 a 3:0, nad Maltou zvítězili 3:0 a v listopadu s ní hrají na jejím hřišti.

Česká reprezentace si ovšem může těžko dělat naději, že by účastníka baráže z této skupiny předstihla.

1. Rusko 8 6 1 1 13:5 19 2. Chorvatsko 8 5 2 1 13:3 17 3. Slovensko 8 2 4 2 9:8 10 4. Slovinsko 8 3 1 4 9:9 10 5. Malta 8 1 2 5 8:17 5 6. Kypr 8 1 2 5 3:13 5

Zbývající program skupiny: 11. listopadu: Rusko - Kypr, Malta - Chorvatsko, Slovensko - Slovinsko, 14. listopadu: Chorvatsko - Rusko, Malta - Slovensko, Slovinsko - Kypr.

SKUPINA I

Dvě kola před koncem skupiny už je víceméně jen otázkou, kdo doprovodí jako postupující ze skupiny vedoucí Anglii. Ta má 20 bodů, druhé Polsko 17, třetí Albánie 15. Šance čtvrtého Maďarska (11) jsou hypotetické. Polsku stačí k uhájení druhé příčky vyhrát nad Andorrou, protože těžko předpokládat, že by Albánie vyhrála 12. listopadu v Anglii.

Za zmiňované konstelace by to znamenalo, že se Polsku budou v šestičlenné skupině škrtat dvě výhry nad San Marinem, tudíž šest bodů a skóre 12:1.

1. Anglie 8 6 2 0 24:3 20 2. Polsko 8 5 2 1 25:8 17 3. Albánie 8 5 0 3 11:7 15 4. Maďarsko 8 3 2 3 13:12 11 5. Andorra 8 2 0 6 7:19 6 6. San Marino 8 0 0 8 1:32 0

Zbývající program skupiny: 12.listopadu: Andorra - Polsko, Anglie - Albánie, Maďarsko - San Marino, 15. listopadu: Albánie - Andorra, Polsko - Maďarsko, San Marino - Anglie.

SKUPINA J

Německá reprezentace si jako první zajistila z evropské kvalifikace postup na MS, v zástupu za ní však aspiruje na druhé místo ve skupině Rumunsko (13), Severní Makedonie (12), Arménie (12). Nejslibnější pozici má Rumunsko, zvláště pokud by porazilo 11. listopadu doma Island. Pak už totiž hraje v Lichtenštejnsku, nad nímž v Bukurešti vyhrálo 2:0.

Body a skóre získané s Lichtenštejnskem se druhému týmu ve skupině budou samozřejmě také odečítat.

1. Německo 8 7 0 1 23:3 21 2. Rumunsko 8 4 1 3 11:8 13 3. Severní Makedonie 8 3 3 2 15:10 12 4. Arménie 8 3 3 2 8:11 12 5. Island 8 2 2 4 11:15 8 6. Lichtenštejnsko 8 0 1 7 2:23 1

Zbývající program skupiny: 11.listopadu: Německo - Lichtenštejnsko, Arménie - Severní Makedonie, Rumunsko - Island, 14. listopadu: Arménie - Německo, Lichtenštejnsko - Rumunsko, Severní Makedonie - Island.