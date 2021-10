Ronaldo, Müller, Depay. Vysavač Sadílek se ocitl mezi hvězdami!

Kmenový hráč nizozemského gigantu PSV Eindhoven, který hostuje v Twente, si pozici mezi nejlepšími hráči vysloužil za vynikající výkon v úterní utkání s Běloruskem (výhra 2:0). Sadílek dostal v úterý přednost před Alexem Králem, vystřihl parádní představení. Přikrášlil ho přihrávkou Patriku Schickovi na první gól.

Statistické hodnocení SofaScore zahrnuje přibližně 1500 různých událostí, které se mohou promítnout do čísel, co se v zápase stalo. Operátoři ručně zaznamenávají data a shromažďují informace o aspektech, jako jsou držení míče, přihrávky, souboje, nájezdy, běh, pokusy o kličku, přihrávky do šance, střely a další. Cílem je odvodit z těchto statistik užitečné informace, které by odpovídajícím způsobem shrnovaly výkon hráče.

Sadílek, pro svoji vitalitu přezdívaný motorová myš nebo vysavač, za duel s Běloruskem obdržel koeficient 8,4. Stejně jako nizozemský obránce Van Dijk nebo záložník Portugalska Palhinha.

Pro srovnání, portugalský klenot Ronaldo dostal devítku, Němec Müller 9,1. Nejvyšší koeficient si vysloužil nizozemský útočník Depay, který se blýskl proti Gibraltaru hattrickem.