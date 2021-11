Po kanonádě chválil Chytrý charakter týmu. Jak je se zraněnými Kalasem a Staňkem?

Aby nebyl spokojený, když reprezentace dosáhla nejvyšší výhry za dobu, co s trenérem Jaroslavem Šilhavým u národního týmu společně působí. A navíc pod jeho aktovkou, protože na Jiřím Chytrém podruhé v této éře bylo, aby proti Kuvajtu vedl mužstvo namísto hlavního kouče. Šilhavý totiž musel stejně jako loni touto dobou zůstat u televize uvržený do karantény.

„Je to společná práce celého realizačního týmu, protože jsme chystali sraz s Jardou, stejně jako s Tomášem Galáskem," namítal Jiří Chytrý, že nikoli jen on, ale všichni muži kolem národního mužstva měli zásluhu na druhém nejvyšším vítězství v samostatné historii české reprezentace. Ta nejvyšší v poměru 8:1 se zrodila v roce 2005 ve střetnutí s Andorrou.

Kuvajt poslali domů se sedmibrankovým přídělem po konfrontaci, která připomínala vraždění nebohých a fotbalově naivních neviňátek z Kuvajtu.

„Věděli jsem, že pokud se chceme prosadit, musíme držet soupeře pod tlakem intenzivní hrou a soustavnou aktivitou, což jsme splnili. Proto jsme se prosadili, a nakonec vstřelili i hodně branek," kvitoval Šilhavého asistent vysoké vítězství a přidával, že přes jednostranný průběh mu utkání řeklo mnohé.

Zleva Násir Džazáz Kuvajtu, Tomáš Souček a Antonín Barák.

Luděk Peřina, ČTK

„Hlavně samozřejmě o našem týmu. O tom, že má charakter, že umí hrát v tempu a s potřebnou intenzitou, že se neuchýlí k tomu, aby zápas jen pohodlně odehrál," chválil přístup i výkon reprezentantů.

„Naše mužstvo to bylo, kdo dal zápasu kvalitu, protože pochopitelně vnímáme kvalitativní rozdíl mezi oběma celky. Víme, že v úterý s Estonskem bude mnohem těžší," nepopíral Chytrý, že kvalifikační derniéra prověří český tým mnohem víc.

„Estonci jsou mnohem silnější, o čemž svědčí jejich poslední výsledky i třeba průběh konfrontace s Walesem. Vždyť s ním ze čtyř poločasů prohráli jen jediný, protože brání daleko lépe než Kuvajt, hrají kompaktněji, jsou fyzicky zdatnější. Budeme proto muset dát do utkání patřičnou intenzitu a potřebné tempo," byl si vědom Chytrý, že na Letné, kde bude opět zaskakovat za Šilhavého, půjde o jiného soupeře, než jakým byl protivník z Perského zálivu.

I proto považoval olomouckou prověrku za prospěšnou. „Chtěli jsme si třeba vyzkoušet součinnost Krmenčíka a poté Kuchty s ostatními hráči, protože každý vnáší do zápasu něco svého, dali jsme šanci i klukům z lavičky, kteří se do utkání zapojili také velice dobře a prosadili se i střelecky."

Tomáš Souček při utkání s Kuvajtem.

Luděk Peřina, ČTK

Jen dvě zranění mu nakonec kalila spokojenost. Nedošlo k nim ovšem během střetnutí, ale na posledním tréninku před zápasem.

„Smolném, protože Kalas ho ukončil s lehkou zdravotní indispozicí. Do úterý by ale měl být v pořádku. Alespoň v to věřím. Zato brankáře Jindru Staňka jsme poslali domů, aby doléčil utrpěné zranění. V klubu by to měl do příštího ligového střetnutí stihnout, takže bylo zbytečné držet ho dál na srazu," prozrazoval Chytrý s tím, že namísto Staňka bude náhradní gólman povolaný v průběhu pátku.