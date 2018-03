K reprezentaci míří trenér ze stříbrného šampionátu v Anglii Uhrin. Rosický návrat zvažuje

Kouč vicemistrů Evropy z šestadevadesátého roku Dušan Uhrin starší se vrací k české reprezentaci. Nikoli snad do realizačního týmu současného kouče Karla Jarolíma, ale do sportovní rady, která na Strahově vzniká a jež by měla fungovat jako poradní a zároveň i oponentní skupina napomáhající fotbalovému vzestupu národního týmu a splnění cílů, jež má.