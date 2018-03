Obavy z ostudy fotbalisté zahnali. Jarolím si pochvaloval proměnu po půli

Ostudu nemínili připustit. To tak, prohrát i se slaboučkou Čínou a zažívat další trapas. „Však také na nás trenér o půli vyrukoval, že musíme na domácí vletět a spoluhráče strhnout,“ přiznával po duelu o třetí příčku na turnaji v Nan-ningu střídající Michael Krmenčík, že o přestávce bylo v kabině dusno. „Ale i my sami jsme si řekli, že přece nemůžeme nechat Číňany 1:0 vyhrát. To by byla ostuda,“ dodával Pavel Kadeřábek, který přišel na hřiště rovněž až po změně stran a postaral se o obrat ve skóre a tudíž i výhru.