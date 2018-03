Český plán zničila hned první střela. Devalvovali jsme šance na postup, mrzí Lavičku

Trenér reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička.

Čeští mladíci v pátek v Karviné nečekaně porazili 2:1 Chorvatsko a kdyby dnes vyhráli, mohli pomýšlet i na přímý postup z prvního místa. V Xanthi však prohráli 0:3, i když hráli skoro celý druhý poločas přesilovku. V oslabení ale ani jednou neohrozili branku soupeře a naopak sami jednou inkasovali.

Na výkon proti Chorvatům nenavázali

"Chtěli jsme navázat na dobrý výkon ze zápasu s Chorvatskem a nechali jsme kvůli tomu i stejnou sestavu," řekl ČTK Lavička. "Ale náš plán dostal vážnou trhlinu hned z první střely soupeře na naši bránu," komentoval úvodní gól Limniose ze sedmé minuty.

Po půlhodině hry navíc po chybě stopera Krále přidal druhý gól Manthatis a hosty nezvedlo ani vyloučení Galanopulose ze 49. minuty. "Po druhém gólu se zápas překlopil a byli jsme to my, kdo musel bušit do plných, zatímco soupeř čekal na brejky. To zvýraznilo po vyloučení," uvedl Lavička.

Naděje na zdramatizování zápasu ale zmizely vzápětí, kdy po faulu Sáčka odpískal rozhodčí penaltu. "Jindra Staněk ji sice chytil, ale my až z třetí dohrávky inkasovali. Reakce hráčů byla nedostatečná, Řekové byli dravější a důraznější," prohlásil český kouč.

Postrádali kvalitu

Třetí branka český tým zlomila a šance až do konce zápasu počítali i v oslabení pouze Řekové. "Psychicky to s námi zacvičilo, ale říkali jsme hráčům, že každý gól se v kvalifikaci může počítat, že můžou rozhodovat maličkosti," uvedl Lavička. "Postrádali jsme kvalitu v situacích, kdy jsme potřebovali rozdílového hráče, protože i když jsme soupeře zatlačili, tak to odbránil a my se do šancí dostávali velmi ztěžka," dodal.

Lavičku mrzelo, že porážkou v Řecku jednadvacítka zahodila výhru nad Chorvatskem a její šance na postup jsou podle něj už jen v oblasti teorie. "Výsledkem jsme devalvovali náš dobrý výkon a výsledek z Karviné," prohlásil čtyřiapadesátiletý trenér.

Český tým ztrácí na první Řecko devět bodů a na druhé Chorvatsko šest, má však o zápas méně než oba favorité. Přímý postup na šampionát zajistí jen první místo, zatímco do baráže projdou čtyři nejlepší celky z druhých míst devíti kvalifikačních skupin.

"Máme sice jiný počet zápasů než Chorvaté nebo Řecko s Běloruskem, ale já beru bodové ztráty a my teď máme minus osm bodů. Neříkám, že šance na postup už není, ale po dnešku jsme i teoretické šance na postup hodně devalvovali," řekl Lavička.