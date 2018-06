Suchý: Hodím ruku do ohně za každého z nás

Kapitán se pod historický debakl nepodepsal jako přímý účastník. S fotbalovou reprezentací se stoper Basileje nicméně na kempu v Rakousku dál připravuje. A snaží se porážku 0:4 s Austrálií zaplašit. „Hrozný zápas. Na druhou stranu je výsledek nepřiměřený obrazu hry. Aby se říkalo, že se na to kluci vyflákli. Určitě ne, hodím ruku do ohně za každého z nás!“ ujišťuje Marek Suchý. „Nikdo sem nepřijel, že by na soustředění nechtěl být. Po prvním zápase se takové spekulace objevují, což je smutné.“