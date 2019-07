Ve stopách Kollera s Rosickým? O českého kanonýra má zájem Dortmund

Hon na českého útočníka Patrika Schicka pokračuje. Mladý český reprezentant, který je hráčem AS Řím, kde má smlouvu až do roku 2022, je v hledáčku německého vicemistra - Borussie Dortmund. Informaci zveřejnil odborný magazín Kicker. Pokud by mladý Čech opravdu do německého klubu odešel, měl by šanci navázat na útočníka Jana Kollera a záložníka Tomáše Rosického, kteří v Dortmundu odvedli v minulosti skvělé služby.

Patrik Schick z AS Řím

Zájem o bývalého hráče Sparty, Bohemians či Sampdorie Janov potvrdil generální ředitel BVB Hans-Joachim Watzke. Konstatoval, že příchod Schicka do Borussie by pokládal za "kreativní řešení" pro ofenzivu BVB. Nic na tom nemění ani fakt, že Schick vstřelil v minulé sezoně během 32 utkání jen pět gólů. V hledáčku klubu je český útočník již delší čas.

Ve hře je roční hostování, nebo případný přestup. Podle magazínu Kicker pomýšlejí na angažování Schicka také francouzské kluby Olympique Marseille a Olympique Lyon. Pro případný odchod do Dortmundu by mohly hrát dobré kontakty Schickova manažera Pavla Pasky s vedením BVB. Paska v minulosti přivedl do klubu české reprezentanty Tomáše Rosického, Patrika Bergera a Jana Kollera, kteří byli hvězdami Borussie.

Dortmund hat Roma-Stürmer Schick auf dem Zettel - BVB denkt über "Kreativlösung" im Angriff nach #BL https://t.co/E9fbKOntIS — kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) 1. července 2019

Schick v dresu AS Řím nenastupoval v základní sestavě příliš často. Smlouvu v klubu má do roku 2022, když Římané za českého reprezentanta zaplatili Sampdorii Janov 38 milionů eur (téměř miliardu korun). Nyní by se nejspíš nebránili jeho uvolnění ke konkurenci.