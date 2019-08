Zmrhal už trénuje s Brescií. Moc bych si chtěl zahrát proti Ronaldovi, říká bývalý slávista

Sotva český reprezentant s nováčkem italské ligy podepsal čtyřletý kontrakt, nasedl v Brescii do auta a uháněl za svým novým týmem na soustředění do rakouského Seefeldu. „Se spoluhráči jsem si zatím jen podal ruku, musím se teprve rozkoukat. První pocity jsou ale pozitivní," říká Zmrhal v rozhovoru pro Sport.cz.

V minulosti jste už byl dvakrát jednou nohou v zahraničí, pokaždé jste však nakonec zůstal ve Slavii. O to víc jste po přestupu do ciziny nyní toužil?

Upřímně, asi by mě mrzelo, kdyby nevyšel. V uplynulém týdnu jsem v Brescii byl s mými manažery, jenže přestup se pozastavil. Tři dny jsem v Praze čekal, jak se situace vyvine. V úterý ráno jsme se do Brescie vrátili, jednání probíhala několik hodin. Nakonec všechno dobře dopadlo.

Jaromír Zmrhal se upsal na čtyři roky italské Brescii.

Bál jste se, že jednání zkrachují?

Bál, nebál. Jako kluk jsem o angažmá v některém klubu z top evropských lig snil, myslím, že v šestadvaceti je nejvyšší časti do ciziny odejít. Pokud by transfer padl, nevím, jestli bych někdy v budoucnu měl šanci odejít ven. Chci moc poděkovat Slavii, že mi přestup umožnila. Stejně tak Karolu Kiselovi a Martinu Latkovi, kteří na transferu neskutečně makali.

Máte za sebou v novém působišti necelých 24 hodin. Jaké byly?

Po podpisu smlouvy jsem se autem přesunul do Seefeldu. Vzhledem k tomu, že v úterý jsem vstával ve čtyři ráno, absolvoval cestu do Brescie a pak přesun autem do Seefeldu na soustředění za týmem, měl jsem večer jen výklus. Pocity mám ale jenom pozitivní, strašně se na angažmá v Brescii těším.

Prohodil jste už pár slov s českým obráncem Matějů a slovenským záložníkem Špalkem?

Večer po tréninku jsem s nimi mluvil. Je pro mě velké plus, že tady kluci jsou. Moc mi pomáhají, určitě je v dalších dnech využiju, než se naučím italsky. Dal jsem si cíl naučit se co nejdřív to půjde. Angličtina totiž v Brescii nefrčí. Základy italštiny nemám, budu se učit úplně od začátku. Nakoupil jsem si už knížky. Především se chci co nejvíc zapojovat do hovorů v kabině, byť je jasné, že to bude nějaký čas se spoustou chyb.

Je pro vás zvláštní, že zatímco v česku sezona začala před třemi týdny, v Brescii se zapojujete znovu do přípravy?

Trochu ano. Ale je pro mě příznivé, že mám ještě šanci se poprat o sestavu. Italská liga začíná za tři týdny. Týden předtím se hraje italský pohár, takže času zase tolik není. Nicméně je to lepší varianta, než kdybych do Brescie přišel po čtvrtém kole.

Odmala jste působil pouze ve Slavii. Bylo pro vás těžké ji opustit?

Hodně těžké, Slavia je klub mého srdce. Ale nabídka ze Serie A je obrovská výzva, která se neodmítá.

Záložník Slavie Jaromír Zmrhal oslavuje svůj gól.

Ani vás nebrzdila možnost, zahrát si se Slavií Ligu mistrů?

Samozřejmě, o Lize mistrů sní každý kluk. Jenže v italské lize jsou týmy, které Champions League hrají a dostávají se v ní daleko. Klukům ve Slavii budu držet palce, věřím, že se do skupiny Ligy mistrů dostanou.

Jaká očekávání máte od Serie A?

Sledoval jsem spíš mužstva, která jsou nahoře. Juventus, Neapol, AC Milán a tak. Jsem sám zvědavý. Na fanoušky, na zápasy. Říká se, že italské kluby jsou takticky na výši, všechno ale teprve budu poznávat. Věřím, že se co nejdřív přizpůsobím.

Hvězdný fotbalista Cristiano Ronaldo má další cenu.

Viděl jste los úvodních kol?

Koukal jsem.... Páté kolo k nám přijede Juventus s Cristianem Ronaldem. Strašně moc bych si proti němu chtěl zahrát. Máme vůbec těžký los, z prvních šesti zápasů hrajeme čtyřikrát venku. Kromě Juventusu nás čeká zápas proti AC Milán. Hvězdy italské ligy jsem měl možnost zatím vidět jen v televizi, teď se s nimi budu moct poměřit.

Brescia má ovšem zřejmě jiné cíle než Slavia, která poslední roky hraje o titul a pravidelně v Evropské lize.

Jsem tu krátce na to, abych soudil, na co Brescia má. Myslím ale, že střed bychom mohli hrát. Tým je delší čas pohromadě, k tomu postupová euforie... Uvidíme.