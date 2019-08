Útěk z Itálie se nekoná. Krejčí bude zblízka sledovat další Ronaldovo řádění

Dobře ví, co ho čeká, do čeho jde. O víkendu startuje jeho čtvrtá sezona v Itálii. "Umím jazyk, znám italskou mentalitu, takže nejsem tak vyjukaný. Na většině stadionů jsem už hrál," pochvaluje si Ladislav Krejčí v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

V minulé sezoně byla Boloňa na padáka, ale pak se pod trenérem Mihajlovičem zvedla. "Hlavní cíl je co nejdříve se zachránit, abychom nebyli pod tlakem. A pak se budeme snažit hrát o co nejlepší umístění. Byl by úspěch, kdybychom se dostali jako minule k desátému místu nebo i výš," míní před novým ročníkem odchovanec pražské Sparty.

Tomáš Vaclík a Ladislav Krejčí po utkání se Severním Irskem.

Vlastimil Vacek, Právo

Jaká je vlastně jeho pozice v týmu?

"Na mé místo na levé straně jsme dva s Mitchellem Dijksem. Zranil se a v přípravě tolik nehrál. Ale teď se uzdravil a v poháru nastoupil on, tak uvidíme. Já se mohu jen snažit být maximálně připravený a čekat na svou šanci. A pak ji využít a přesvědčit trenéry," uvědomuje si Krejčí.

Ronaldo zvedl celou italskou ligu

Jednoznačným favoritem Serie A je pro něj znovu Juventus. Po roce může hodnotit loňský přestup Cristana Ronalda.

"Jeho příchod obrovsky zvedl nejen Juventus, ale marketingově celou italskou ligu. On je superstar, kterou sleduje celý svět. A sám Ronaldo ukázal svou extratřídu, když hned v první sezoně v lize, která je po taktické stránce nejlepší a nejtěžší pro útočníky, dal 21 branek. Svou důležitost ukázal a zvedl celou ligu i Juventus," zdůrazňuje Krejčí.

Cristiano Ronaldo (nahoře) z Juventusu proti Kieranu Trippierovi z Atlétika Madrid.

Tt News Agency, Reuters

"Myslím, že nová sezona bude od něj ještě lepší. Je těžké předpovídat, ale musel si zvykat na trochu jinou ligu, ve které nepadá tolik branek jako ve Španělsku. Uvidíme, co předvede teď."

Perná premiéra u nováčka

Boloňa vstoupí do ligy nedělním duelem na půdě nováčka ve Veroně.

"Hellas je tradiční klub, který teď sice nebyl v Serii A, ale předtím ano. Už jsem s nimi hrál. Nějaká obměna tam je, ale máme o nich podrobné informace a připravíme se na ně dobře. Zrádné může být utkání jen v tom, že jejich fanoušci jsou natěšení a může jich přijít hodně. I jejich hráči se budou chtít po postupu ukázat," ví Krejčí, že první kolo může být pro jeho tým nepříjemné.

Ve 3. kole pak Boloňu čeká Brescia, kam přišel Jaromír Zmrhal a doplnil Aleše Matějů.

"Těším se, že se s klukama uvidím a můžeme si spolu popovídat. Je super slyšet češtinu na hřišti a pobavit se o fotbale i rodině. Hlavní ale je utkání a všichni se budeme hlavně soustředit, abychom zápas zvládli a vyhráli. Pak můžeme pokecat. Stejně to mám s Kubou Janktem, Patrikem Schickem nebo Tondou Barákem," vítá Krejčí příchod dalšího krajánka.