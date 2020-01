Itálie obdivuje parádní trefu českého reprezentanta. Už jsem dal hezčí góly, směje se Jankto

Parádně volejem uklidil levačkou míč do sítě soupeře. K tomu přihrávkami připravil další dvě trefy svého týmu a byl za hvězdu. Český reprezentant Jakub Jankto může být s rozjezdem do roku 2020 spokojený. Jeho Sampdoria smázla na domácím hřišti Brescii s Mariem Balotellim a dvěma českými krajánky (Matějů, Zmrhal) jasně 5:1. "Gól, který jsem dal, patřil do kategorie hezčích, ale už jsem dal krásnější" usmívá se Jankto.