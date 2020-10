Čtrnáct fotbalistů Janova má stále koronavirus

Blýská se na lepší časy? Podle situace z italského fotbalového klubu FC Janov to tak rozhodně nevypadá. Čtrnáct hráčů zůstává stále nakažených koronavirem. Vedení nyní oznámilo, že z původní sedmnáctky mělo o víkendu negativní testy trio Federico Marchetti, Mattia Perin, Ivan Radovanovič, jež tak může začít s tréninkem.

V Janově se začal covid-19 šířit na konci září po debaklu 0:6 s Neapolí, po němž mělo pozitivní test 22 členů klubu. Tým tak nemohl před reprezentační přestávkou odehrát duel třetího ligového kola proti Turínu, k dalšímu zápasu by měl nastoupit příští pondělí ve Veroně. Jak to ale opravdu bude, to není momentálně jasné.