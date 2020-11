Gattuso slíbil, že se Neapol pokusí získat pro Maradonu trofej

I proto je Maradona v Neapoli legendou a ve městě po něm truchlili podobně jako v rodné Argentině. Starosta Neapole už ve středu uvedl, že po nejslavnějším hráči klubu nechá přejmenoval stadion San Paolo.

"Je znát, že po Diegově úmrtí ve městě vládne úplně jiná atmosféra. Doufejme, že mu budeme moci věnovat něco významného a vyhrát pro něj nějakou trofej. Ve městě se o tom mluví už dlouho," řekl trenér neapolských fotbalistů Gattuso po čtvrteční výhře 2:0 nad Rijekou v Evropské lize.

Zápas se nesl v duchu vzpomínek na Maradonu, jenž dres Neapole oblékal v letech 1984-1991. Všichni domácí hráči měli při nástupu na hřiště dresy s číslem 10 a jménem argentinské ikony.

"Měl jsem možnost mnohokrát s Diegem mluvit a několikrát jsme spolu byli na večeři. Udělal chyby v osobním životě, ale za to, co ve fotbale dokázal, bude žít na věky," uvedl italský mistr světa z roku 2006 Gattuso. Jeho svěřenci mají po výhře nad Rijekou na dosah postup do jarní fáze Evropské ligy, v tabulce Serie A jsou šestí.