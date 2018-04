Známý kouč jde do důchodu a chystá se na novou roli. V ní vždycky vyhraji, těší se

Je konec! Jedna z nejvýraznějších trenérských osobností uplynulých 25 let světového fotbalu Ital Fabio Capello ukončil v jednasedmdesáti letech kariéru. Bývalý kouč AC Milán, Realu Madrid nebo anglické reprezentace to řekl rádiu RAI s tím, že určitě nepřevezme italský národní tým, jak se spekulovalo. Jeho posledním angažmá bylo nedávné působení v čínském klubu Ťiang-su Su-ning. U fotbalu chce zůstat dál v roli analytika. "Tam vždycky vyhraju," těší se na novou roli.

Capello v Číně skončil na konci března a v italských médiích se spekulovalo, že by mohl přijít pozvednout trápící se italskou reprezentaci. To však odmítl a oznámil, že s trénováním končí.

"Mám zkušenosti z anglické a ruské reprezentace. Chtěl jsem si ještě jednou zatrénovat v klubu, to jsem si splnil v Ťiang-su. A to bylo mé poslední angažmá," řekl Capello. "Dosáhl jsem všeho, co jsem chtěl. Já jsem spokojený a teď si budu užívat roli analytika. Tam vždycky vyhraju," dodal.

Capello začal s trénováním v roce 1982. Postupně vedl AC Milán, Real Madrid, AS Řím, Juventus i reprezentaci Anglie a Ruska. Jako trenér získal pět italských titulů a dva španělské. V sezoně 1993/94 vyhrál i Ligu mistrů s AC Milán.