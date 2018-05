Serie A viděla českou parádu, Juventus slaví sedmý titul v řadě

Český fotbalový reprezentant Antonín Barák rozhodl po přihrávce Jakuba Jankta v 37. kole italské ligy jediným gólem zápasu o výhře Udine na hřišti Verony. Po prvním tříbodovém zisku po 14 zápasech se Udine přiblížilo záchraně v soutěži. Na sestupovou příčku se propadlo Crotone, i když obralo o body favorizované Lazio. Juventusu Turín slaví posedmé za sebou mistrovský titul v italské lize a 34. celkově. Stačila jim k tomu bezbranková remíza na hřišti AS Řím. Juventus má nedostižný náskok čtyř bodů.

Fotbalisté Juventusu Turín slaví posedmé za sebou mistrovský titul v italské lize. Stačila jim k němu remíza s AS Řím.

Fotbalista Juventusu Federico Bernardeschi se svíjí na zemi během utkání Seria A na hřišti AS Řím.

Fotbalisté Juventusu Turín slaví posedmé za sebou mistrovský titul v italské lize. Stačila jim k němu remíza s AS Řím.

V zápase prvního týmu tabulky se třetím mnoho šancí k vidění nebylo. Římané navíc od 68. minuty hráli bez vyloučeného Nainggolana a ligový lídr si potřebný bod pohlídal. Juventusu ani nemuselo vadit, že nejbližší konkurent z Neapole zvítězil 2:0 na hřišti Sampdorie.

"Stará dáma" získala krátce po sobě druhou trofej, před čtyřmi dny si poradila ve finále Italského poháru s AC Milán 4:0. V Lize mistrů došli svěřenci Massimiliana Allegriho do čtvrtfinále, v němž vypadli se španělským gigantem Realem Madrid.

Patrik Schick nastoupil za AS Řím až v 81. minutě,

Jankto nahrával, Barák dal gól

Česká dvojice se prosadila ve 20. minutě. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu poslal Jankto levačkou centr do vápna, kde Barák ve skluzu usměrnil míč do brány. Bývalý hráč Příbrami a pražské Slavie se trefil poprvé v tomto roce a zaznamenal sedmý ligový gól v sezoně.

Udine má před posledním kolem dvoubodový náskok na sestupové příčky. Ve vyrovnané dolní polovině tabulky jsou týmy od 14. do 18. místa vměstnány v rozmezí dvou bodů.

"Rossoneri" drželi vedení od 60. minuty, kdy se tvrdou přízemní střelou proti svému klubu trefil kmenový hráč Bergama Kessié. Vzápětí navíc musel předčasně opustit hřiště po druhé žluté kartě Toloi. Čtvrt hodiny před koncem se ale poměr sil vyrovnal po červené kartě Montoliva a v nastaveném čase vyrovnal hlavou Masiello.

Ve vypjatém utkání rozdal sudí celkem deset žlutých karet a dvě červené, což je nejvíc v aktuální sezoně Serie A. AC Milán má na šestém místě náskok na svého dnešního soupeře dál jen jeden bod.

Lazio si Ligu mistrů nezajistilo

Lazio se ujalo vedení po proměněné Luličově penaltě v 17. minutě, domácí ale po půlhodině hry vyrovnali zásluhou přesné hlavičky Simyho. Před koncem poločasu vychytal brankář Cordaz v samostatném úniku Caiceda a ekvádorský útočník neuspěl ani ve své druhé šanci, hlavou trefil pouze břevno.

Do vedení domácí poslal v 61. minutě Cecherini, který si naběhl na centr do vápna a z voleje poslal míč do protipohybu brankáře. Crotone ale vedení neudrželo, na konečných 2:2 vyrovnal šest minut před koncem Milinkovič-Savič.

Lazio nevyužilo šanci zajistit čtvrté místa a postup do Ligy mistrů. Utká se o něj v posledním kole v přímém souboji s Interem Milán.