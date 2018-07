Ostrava podlehla Bielefeldu, Jablonec remizoval s Dynamem Moskva

Ostrava v prvních čtyřech zápasech letní přípravy zvítězila a neinkasovala, ale další dva prohrála. "Výborný test, stál proti nám fyzicky skvěle připravený soupeř, který by u nás v lize kvalitou měl na první šestku. Bylo vidět, kdo z našich hráčů stačí a kdo nestačí. Ve druhé půlce jsme se do jejich obrany několikrát dostali, ale nedohráli jsme to," uvedl pro klubový web ostravský trenér Bohumil Páník.

Jablonec v Rakousku remízou 2:2 s Dynamem Moskva částečně napravil minulou porážku 0:5 od Salcburku. "Oproti minulému zápasu jsme na tom byli lépe, co se týče únavy. Dnes hráli další hráči, kteří zase nenastoupili v prvním duelu se Salcburkem. Celkově je konečná remíza asi spravedlivá," řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Slovácko s třetím týmem ruské ligy Spartakem mohlo uhrát aspoň remízu, jenže Marek Havlík v závěru nedal penaltu. Celek z Uherského Hradiště tak v přípravě podruhé za sebou neskóroval.

Naopak první výhry v přípravě po předchozích čtyřech porážkách se dočkal ligový nováček z Příbrami, který brankami Emmanuela Antwiho a Jana Matouška porazil rumunský celek Botosani. Teplice proti třetiligovému Litoměřicku nezaváhaly a soupeře rozdrtily 6:0.