Mistrovská Plzeň si novými smlouvami pojistila hned osm klíčových hráčů

Vedení fotbalistů Plzně prodloužilo smlouvy s osmi oporami najednou. Kapitán Roman Hubník se upsal do roku 2020, brankáři Matúš Kozáčik a Aleš Hruška spolu s Patrikem Hrošovským, Martinem Zemanem a Tomášem Hořavou do roku 2021 a Lukáš Hejda s Radimem Řezníkem podepsali nové kontrakty až do roku 2022. Zpráva přišla v závěru soustředění Viktorie v rakouském Westendorfu.