Fotbalisty Mladé Boleslavi posílil slovenský brankář Kamenár

Kamenár do Boleslavi přišel z budapešťského celku Vasas poté, co během soustředění v Rakousku odchytal za středočeský celek dva přípravné zápasy. Před tím nastupoval za Vratislav, rodnou Trnavu, Györ, Petržalku nebo Nantes. V roce 2011 ho francouzský klub poslal na hostování do Sparty, za kterou si však zahrál jen v rezervě.

V týmu Kamenár nahradí Luďka Vejmolu, který odešel na hostování do druholigové Jihlavy. Do konce června 2019 bude na Vysočině působit také útočník Stanislav Klobása.