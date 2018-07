Sparta vydřela výhru nad Opavou, Zlín pod Bílkem senzačně otočil bitvu s Boleslaví

Sparťanští spasitelé - Kanga a Tetteh - zařídili, že letenský tým zvládl vstup do nejvyšší soutěže v duelu s Opavou.

Nováček z Opavy během utkání se Spartou v úvodním kole nového ročníku nejvyšší soutěže statečně vzdoroval. Do poločasu neinkasoval ani gól.

Příbram v roli nováčka přivítala doma Teplice a i když Středočeši v přípravě vyhráli jediný ze sedmi zápasů, tak do ligové bitvy vstoupili lépe. Pomohla jim i chyba teplického gólmana, po které Květ vstřelil z dálky vedoucí gól. Po přestávce se rychle povedlo Severočechům vyrovnat, po chytré patičce se ocitl za obranou Žitný a nezaváhal. I přes řadu šancí se již skóre neměnilo a oba týmy berou bod.

Liberec v minulé sezóně ztratil kontakt s pohárovou Evropou, Karviná se zase zachránila až v posledním kole. Oba týmy také během léta vyměnily trenéry. Slovan má zvednout trenér Zsolt Hornyák, soupeře pak Roman Nádvorník. Karviná nad Libercem od postupu do ligy před dvěma lety ještě nevyhrála a nelichotivou sérii opět prodloužila. Od Ještědu si neodvezla po prohře 0:1 ani body. Pět minut před koncem vystřelil výhru Slovanu střídající Pázler.

Zlín i Mladá Boleslav chtějí dát zapomenout na mizernou minulou sezónu. Zlín nastoupil poprvé pod vedením nového trenéra Michala Bílka, ale když v 64. minutě inkasoval druhý gól a prohrával 0:2, vypadalo to s domácími bledě. Vyhráno Boleslav neměla, nejprve rychle snížil Gajič a vrátil Zlín do hry o body. Deset minut před koncem pak Matejov srovnal, bylo utkání znovu otevřené. V nastavení pak Beauguel dokonal senzační obrat a Ševci mohli slavit vítězství 3:2.

Sparta má po poslední sezóně co napravovat. V duelu s nováčkem z Opavy měla převahu, ale dlouho byl stav bezbrankový. Až v 74. minutě vysvobodil Pražany ranou z dálky Kanga, když se mu povedlo překvapit opavského brankáře. Pojistka vítězství Letenských přišla chvíli před koncem, kdy po ráně Tetteha poslal míč do vlastní sítě Svozil. Opava se tak vrátila do nejvyšší soutěže po 13 letech porážkou.