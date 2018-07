Fotbal někdy dává, jindy bere. Baníku vzal na Slovácku tři body, tvrdí kouč Páník

Předvedeným výkonem příliš neoslnili, ale přesto je do kabiny po utkání s Baníkem vyprovodily bouřlivé ovace fanoušků. Ve třetí minutě nastavení explodoval hradišťský stadión nadšením poté, co teprve osmnáctiletý mladíček Filip Kubala zajistil fotbalistům Slovácka vítězným gólem na 2:1 premiérové tři body v novém ligovém ročníku.

„Fantastický závěr. Přilétl ke mně odražený balón, soustředil jsem se na to, abych neminul bránu. Je to jednoznačně moje nejdůležitější trefa v kariéře," září štěstím žolík Kubala, který jen chvíli předtím vystřídal na hrotu Jana Kuchtu, jenž vstřelil vedoucí branku Slovácka. Ta je jeho první v nejvyšší soutěži. „Jsem hrozně rád, že jsem splatil trenérovu důvěru. V Hradišti jsem zatím hodně spokojený," přiznává hráč hostující ze Slavie.

Kromě produktivních útočníků označil kouč Slovácka Michal Kordula za dalšího strůjce cenného vítězství svého mužstva brankáře Daňka, který zaujal v týmu po odchodu Heči do Sparty pozici jedničky. „Patří mu veliký dík za to, jak několika skvělými zákroky tým zejména ve druhé půli podržel," má jasno. Připustil, že Slovácko vyhrálo šťastně. „Fotbal ke koukání to moc nebyl. Střetnutí jsme ale na rozdíl od premiérového duelu na Bohemce absolvovali se stoprocentní koncentrací a nasazením. A někdo nahoře nás za to odměnil," tuší Kordula.

Ostravskému kouči Bohumilu Páníkovi se ještě dlouho po zápase honily hlavou tutovky Granečného, Filla či Diopa. „Kdyby je proměnili, v Hradišti bychom určitě neprohráli. Fotbal někdy dává, jindy bere. Nás tentokrát postihlo to druhé. Vzal nám tři body," tvrdí. „Kluci se v tom teď patlají. Ale my musíme začít přemýšlet o dalším utkání s Příbramí, které bude strašně těžké," hledí Páník už dopředu.

Dobrou náladu neměl ani záložník Baníku Daniel Holzer, přestože se mu na Slovácku povedlo poprvé po návratu do mateřského klubu skórovat. „Snad mi gól pomůže u fanoušků," narážel na to, že část ostravských příznivců mu neodpustila angažmá ve Spartě. „Zbytečná porážka mě ale hrozně štve," svěřil se.