Nejkrásnější vítězství. Rád za první gól zaplatím, zářil po triumfu na Hané plzeňský Procházka

Olomoucký Michal Vepřek jde do souboje s plzeňským Tomášem Hořavou v utkání 3. kola první fotbalové ligy.

Premiérovým gólem v plzeňském dresu jste zařídil vašemu mužstvu tři body. Jak se cítíte?

Je to nádhera. Pro mě ale nikdy nebylo zase tak důležité, zda dám gól já, anebo někdo jiný. Hlavně že jsme vyhráli.

Pamatujete si, jak jste se ve střelecké pozici ocitl?

Zeman napřahoval na levé straně k dlouhému centru a já jsem vytušil, kam balón asi poletí. Měl jsem správný odhad, navíc jsem na chvíli zůstal nekrytý. Soustředil jsem se především na to, abych trefil bránu. Povedlo se.

Bude vás první gól za Plzeň něco v kabině stát?

Jasně že jo. Já ale hrozně rád zaplatím. Když vstřelíte rozhodující branku dvě minuty před koncem řádné hrací doby, tak je to nejkrásnější vítězství.

Ani Zeman nehrál od začátku, takže střetnutí rozhodli střídající hráči...

Je to tak. Ve Viktorce je obrovská konkurence, všichni makáme na sto procent, abychom si vybojovali flek v základní sestavě. Každý chce pochopitelně hrát co nejvíc.

Ve druhé půli se spustil prudký liják a zdálo se, že v té době jste si vynutili největší tlak...

Zpočátku ano, ale pak měla i Sigma krátký úsek, kdy nás zatlačila. Bylo to trochu zvláštní, když se balón občas zastavil v kaluži. Vzhledem k prudkému dešti i vysoké kvalitě Olomouce to bylo strašně těžké utkání. O to jsme radši, že z něj máme všechny body.

Jsou důležité i proto, že také Slavia je po vítězství nad Opavou po třech kolech stoprocentní?

Z psychologického hlediska zcela jistě. Letošní ligový ročník bude zřejmě v popředí tabulky hodně vyrovnaný a každý bodík je tudíž děsně důležitý.

V Plzni jste zhruba dva měsíce. Jak jste v novém angažmá spokojený?

Cítím se tady výborně. Máme hodně silný tým s vysokými ambicemi a ve Viktorce je navíc skvělá parta. Nemám si na co stěžovat. (úsměv).