Je dobře, když představíte nového hráče a on dá gól, libuje si kouč Slavie Trpišovský

S Opavou jste se pořádně zapotili. Čím si to vysvětlujete poté, co jste před týdnem jasně přehráli Karvinou?

Zápas bych rozdělil do dvou pasáží. Do nějaké sedmdesáté minuty jsme podali kvalitní výkon. Dali jsme dvě branky, měli jsme spoustu dalších šancí. Ke konci utkání jsme trochu ztratili půdu pod nohama díky výbornému výkonu Opavy. Měli jsme zápas dohrát ve větším klidu. Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Inkasovaný gól mě trochu mrzí, ale my jsme si o něj koledovali a Opava měla i další šance. Bodů si moc vážím.

Čekal jste, že ligový nováček vás dokáže v závěru zápasu dokonce dostat pod tlak a bude kousek od vyrovnání?

Rozhodně mě to nepřekvapilo. Opava je velice pracovitá, mužstvo má charakter a na lavičce výborného trenéra. Hraje se proti nim složitě. Mají dobrou fyzičku, vědí, co chtějí hrát. Během zápasu dokázali změnit rozestavení. Výborně napadali a my jsme ztratili spoustu míčů. Dokáží přecházet do rychlých protiútoků. Bude to hodně těžký soupeř pro všechny.

S trenérem Romanem Skuhravým jste se zdravili velmi přátelsky. Znáte se déle?

Jako trenéři jsme se potkali asi před osmi devíti lety v dorostenecké divizi. Já jsem trénoval dorost Kolína, on v Jablonci béčko. Dnes oba trénujeme v nejvyšší domácí soutěži. Vzpomněl jsem si na to... Trochu neuvěřitelný příběh (úsměv). Roman jde úspěšně svojí cestou. Opava má velice kompaktní tým, dokázali to na Spartě, se Zlínem o deseti i teď proti nám. Je to velmi konkurence schopný celek.

Představil jste další posilu a stejně jako Baluta proti Karviné, Olayinka se trefil s Opavou...

Je dobře, když představíte fanouškům nového hráče a on dá gól. Olayinku jsme chtěli představit už před týdnem, ale nebyl ještě stoprocentní. Šanci dostal proti Opavě. Našim cílem bylo prostřídat ofenzívní hráče, protože jejich pozice jsou fyzicky nejnáročnější a regenerace delší. Navíc se snažíme je zapracovat do týmu, protože při náročném programu je budeme potřebovat. Hrajeme v úterý, a pak v pátek. Olayinka s námi poprvé naplno trénoval až ve čtvrtek, ale nemáme čas, musíme se snažit, aby se noví hráči co nejrychleji sžili s mužstvem.

S výkonem týmu, devíti body a vedením v tabulce jste nepochybně spokojený...

Z devadesáti procent převyšují pozitiva, máme devět bodů, dali jsme deset gól, vytváříme si šance, hrajeme slušně do ofenzívy i defenzívy. Na hře je ale stále co zlepšovat. V první půli s Opavou jsme předvedli výkon, jakým bychom se chtěli doma prezentovat. Někdy hrajeme na riziko, ale bojujeme o každého diváka a chceme jim nabízet dobrý fotbal.

Výborné výkony podává a důležité branky střílí Josef Hušbauer. Z čeho pramení jeho sebevědomí?

Je to klasický špílmachr, tvůrce hry, jakých v lize už moc není. Takový hráč je hodně závislý na hře celého týmu a jeho nabídce. Mužstvo okolo něj šlape, takže z toho těží. Přibrali jsme druhého kondičního trenéra, ten se věnuje Pepovi a snaží se ho ještě zlepšit hlavně po fyzické stránce. Je to znát, velký kus práce odvádí i do defenzívy. Pracuje hodně pro mužstvo a dává i pěkné góly, ale sem tam má ještě výpadky.

Už přemýšlíte o úterním utkání 3. předkola Ligy mistrů s Dynamem Kyjev?

Skončil duel s Jihlavou, hned se úterními soupeři věnuji.