Myslel jsem, že mám Baroše pohlídaného. Střelu přes hlavu jsem nečekal, vykládal příbramský Nitrianský

Co to s vámi Milan Baroš při tom prvním gólu provedl?

Nevím, stál jsem za ním a tohle bylo asi to poslední, co mě v tu chvíli napadlo, že udělá. Spíše jsem se soustředil, aby se kolem mě neotočil. A on provede tohle. Bohužel, nedá se nic dělat.

Tohle řešení jste nečekal?

Kdo by to čekal? Ale udělal to hezky. Možná jsem se na něho neměl tolik lepit a měl ho zkusit ještě předskočit. To je ale ve vápně těžké, kdybych o něj nějak zaškobrtnul, tak... nevím, těžko říct. Chyba to byla ale asi jako každá jiná.

Byl to zápas Milana Baroše? Rozdíl v řešení šancí byl oproti ostatním hráčům na hřišti značný.

Dal tři góly, asi není o čem. Ale myslím si, že my se za jakéhokoliv stavu snažíme hrát fotbal, nějaký náznaky šancí jsme tam měli a je škoda, že jsme je nedokázali vyřešit podobně. Musíme na to zapomenout a příští týden doma s Duklou vyhrát.

Do páté minuty jste byli aktivnější. Ten gól vás zlomil?

Jo, začali jsme dobře. hráli jsme tak, jako v těch předchozích dvou zápasech. Snažili jsme se hrát fotbal a myslím že nám to docela i šlo. Baník byl zalezlý a měli jsme i nějaké náznaky šancí. Pak se prakticky z ničeho po naší ztrátě dostane balón k Barošovi a on to tak trefí. A zrovna jsem u toho byl já.

První dvě utkání jste hráli doma. Mohla na vás dolehnout bouřlivá atmosféra v Ostravě? V týmu máte hodně mladých hráčů.

Ale my zase máme v kádru i hodně zkušené kluky. Prostě jsme si řekli, že budeme hrát venku tak jako doma a chtěli jsme zopakovat výkony, které jsme předvedli předtím. Bohužel ten rychlý gól a pak další na dva nula nás nalomily. O půli jsme si řekli, že se s tím dá ještě něco dělat, ale po další ztrátě to Baroš poslal do šibenice. Hezké góly dal.

V týdnu se v médiích rozpoutala debata o tom, jak Baroše bránit. Martin Jiránek měl nějaké rady. Připravovali jste se na jeho hru?

Je už starší a trochu změnil styl hry. Hraje jinak než dříve. Ale asi měl Martin Jiránek pravdu v tom, že by se na něj člověk neměl tolik lepit, jinak si vás chytne. Je to těžké. Ono se lehce radí. Já si v tu chvíli myslel, že ho mám pohlídaného dobře.

Jak se perete s rolí stopera, původně jste hrával na kraji?

Když jsem přišel v létě do Příbrami tak za mnou trenér přišel, že si myslí, že by to pro mě na stoperu mohlo být lepší. Po tomhle zápase 0:3 to asi ale není úplně dobré. Zatím se to učím a díky tomu, že se vyhrávalo to pro mě bylo jednodušší. uvidíme, jak to bude pokračovat.