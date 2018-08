Šašinka, Šašinka, gól! Bratři zastoupili Baroše a dobyli Ďolíček

Oba soupeři měli před zápasem jasno. Vítěz duelu v Ďolíčku se posune na čtvrtou příčku tabulky za dosud suverénní trojlístek Slavia, Sparta, Plzeň. Uběhlo jen 24 sekund, a Baník už mohl vést. Holzer odcentroval, Baroš míč zpracoval a Hrubý trefil břevno. Klokani tak se štěstím přežili šokující úvod, prohrávat již od první minuty by bylo frustrující.

Klokani odpověděli až o deset minut později ze standardky. K míči se dostal Bartek, při své výšce však přece jen není excelentním hlavičkářem. Pro domácí šlo každopádně o signál, že by se měli chopit iniciativy. Centrů ze stran přibývalo, jen zakončení nebylo přesné. K pořádné střele se dostal až Juliš, ale Laštůvka byl na místě. Také Valeš si s druhou šancí Hrubého na druhé straně poradil.

Baník ještě do přestávky přišel o kapitána Baroše, který se zraněným kotníkem ze hřiště odkulhal.

Na začátku druhé půle začalo pršet. Na střelce, jehož rána by se po mokrém trávníku sklouzla do sítě, se však dál čekalo. Baník už nechával Klokanům mnohem méně místa, a když bylo třeba, Stronati si nedělal vrásky a v nouzi odkopl míč až do hospody poblíž stadiónu...

Ostravští byli ve vápně nebezpečnější, střídající Šašinka trefil v 62. minutě tyč. A aby toho neměli málo, do třetice zamířil do brankové konstrukce také Diop.

Klokani si zahrávali - a nakonec prohráli. Jakub Šašinka byl na hřišti jen minutu, když přihrál svému bratrovi Ondřejovi a útočník, který přišel na trávník za Baroše, přece jen překonal Valeše a přisoudil Baníku tři body.