Trpišovský po koncertu našel jednu vadu. A nevyloučil příchod milionového mladíka

Potěšilo vás, jak suverénně jste po minulém zakolísání s Jabloncem, jemuž jste podlehli v domácím prostředí, zvládli utkání v Teplicích?

Bylo patrné, že jsme měli týden na přípravu. Pohybově jsme střetnutí zvládli velice dobře. Až na první minutu, kdy měly Teplice nebezpečnou situaci, tak se pro nás zápas vyvíjel výborně. Dobře jsme kombinovali a postupně se do utkání dostali. Vstřelili jsme tři branky a měli spoustu dalších šancí. Kvalitním kombinačním výkonem jsme se v zápase udrželi i po pauze. Jsem spokojený s výkonem i hrou. Snad jen produktivita mohla být ještě lepší, mohli jsme si duel udělat snadnější mnohem dříve.

Je vítězství na severu Čech hodně důležité pro psychickou pohodu s vidinou souboje s obhájcem titulu z Plzně v dalším kole?

Potřebovali jsme výhru, abychom si utvrdili po dvou prohrách, že naše cesta je dobrá. Gólově jsme se neprosadili v minulém kole s Jabloncem a v odvetě předkola Ligy mistrů na hřišti Kyjeva, předtím doma s Dynamem jen z penalty. Vrátili jsme se ke hře, kterou jsme produkovali na začátku ligy. Herně, pohybově i kvalitou na míči.

Kvůli velké marodce jste musel na citlivém postu stopera nasadit Ondřeje Kúdelu, který nehrál od 13. dubna v základní sestavě. Byl jste s jeho výkonem spokojený?

Tehdy vypadl kvůli nemoci ze základní sestavy, pak už jen zaskakoval a musel čekat. Není snadné pro nikoho naskočit po tak dlouhé době. Na ofenzivním postu se člověk chytne snadněji, na místě středového obránce jsou nároky na způsob hry obrovské. Věřili jsme jeho klidu na míči a rozehrávce. Zvládnul to skvěle. Neudělal chybu, byl klidný. Klobouk dolů. A vstřelený gól je jen nadstavba. Přitom nebyl po minulé prohře s Jabloncem ve snadné situaci.

Na lavičce náhradníků jste měl jen pět hráčů do pole, přičemž dva neměli na kontě ani jeden ligový start. Jde o hodně svízelnou situaci s ohledem na fakt, že vás v dalším kole čeká souboj s Plzní?

Měli jsme devět hráčů na marodce, což je extrém. Z Kyjeva jsme si přivezli nějakou virózu. Pro mě je situace jednoduchá, protože jsem nemusel složitě určovat nominaci. Kdo byl zdravý, tak k utkání cestoval. Krátkodobě situaci zvládnout lze, ale v dlouhodobém měřítku by mohl náš stav mít katastrofální následky. Proto vyhlížíme reprezentační pauzu, kdy bychom chtěli někoho přivést.

Je ve hře varianta, že příbramský Matoušek, jehož Slavia koupila a nechala do konce podzimu hostovat u Litavky, by se k vašemu týmu připojil ještě nyní?

Jde o velice citlivé téma. Matouškovi se daří, hraje pravidelně. Současnou formou a produktivitou by se nám ohromně hodil. Ale jestli by nám ho Příbram uvolnila, to netuším. A samozřejmě musíme myslet i na jeho dlouhodobý vývoj.