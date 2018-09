Půjdeme nahoru jako rakety, věří nový kouč Dukly. Syna ale zprávou nenadchl

Na nové angažmá jste čekal jen krátce. Jak námluvy probíhaly?

Když jsem se vracel ve středu z Opavy po rozlučce s hráči, která byla emočně náročná, kontaktovala mě Dukla. Ve čtvrtek jsme se sešli a dohodli. Já neskončil v Opavě proto, abych si odpočinul od práce. Jediným důvodem byla rodina, jinak jsem plný sil a Dukla splňovala přesně to, co v tuhle chvíli potřebuju.

Přál jste si být nablízku svému sedmiletému synovi Filipovi, což se vám splnilo.

Jsem každý den doma, a to je moc fajn. Na druhou stranu teď mám tolik práce, že i rodina musí stranou.

Co vám syn říkal, když jste mu oznámil, že budete trénovat dejvický tým?

Že Dukle nefandí, protože je poslední. On to má nastavené jinak, fandí jenom vítězům (smích). Tak jsem mu slíbil, že dlouho poslední nebudeme.

Co je nutné hlavně zlepšit, aby se Dukla co nejdříve odpoutala ode dna tabulky?

Každá změna trenéra dodá týmu vždycky nějaký impuls. Mužstvo je živý organismus a v realizačním týmu jsme se shodli, že se musí vrátit k principům, aby se mělo v krizových situacích o co opřít. Pracujeme na všech fázích hry. Je pro nás důležité, abychom byli s hráči na jedné vlně, protože razím filosofii, že fotbal hrají hráči a ti musejí mít informace. Chci se s nimi o tom bavit, protože oni jsou nositelé výkonu. Chceme mít jednoznačně svoji tvář a věřím tomu, že se nám to povede co nejrychleji.

O víkendu jste absolvoval premiéru na lavičce v přípravě proti domácímu Norimberku. Co vám zápas ukázal?

Spoustu zajímavých věcí. Jeli jsme do Německa s mladými hráči, tři byli z juniorky, přesto si vypracovali čtyři gólové příležitosti. V zakončení byl největší rozdíl. Zápasy se rozhodují ve vápnech a my v tom útočném nejsme úplně klidní. A v tom obranném si sami děláme problémy z vlastního špatného postavení, takže na těchto věcech teď makáme. Kádr je tady ale hrozně pracovitý. Věřím tomu, že půjdeme nahoru jako rakety.

Do sestavy jste zařadil i novou posilu Jána Ďuricu. Jak se vám jevil?

Po dvaceti minutách jsem měl pocit, že spolu se srbským stoperem Nikolou Raspopovičem odehráli vynikající utkání a pro naše mladé hráče stejně jako pro mě půjde o obrovskou pomoc. Jde o zkušené hráče a naše liga to uvidí. Jsou to persony, kterým nemusíte moc co říkat. Chceme, aby se o ně mužstvo mohlo opřít, protože oba se nutí do rozehrávky, jsou fantastičtí v soubojích a budeme je chtít využít i v ofenzívě. Oba mají navíc charakter.

Nastoupí slovenská posila i v nedělní důležité bitvě s Libercem?

To je otázka. Je neskutečný profesionál a rozhodnutí nechám na něm, i když je to klíčový zápas. On bude pro nás důležitý v celé sezóně.

n Už spřádáte plány, jak vyzrát na podještědský celek?

Soupeře vnímám jako jedno z nejpohyblivějších mužstev, takže musíme rozhodně eliminovat jeho rychlou přechodovou fázi. Na druhou stranu budeme chtít být nebezpeční dopředu.

S Opavou jste nedávno proti Slovanu hráli. Považujete tento fakt za velkou výhodu?

To si úplně netroufám říct, ale hráči dostali dost informací a jsem zvědavý, jak je vstřebají. V lize mají trenéři všechny týmy načtené, takže teď to bude o momentálním rozpoložení a jakým způsobem přeneseme na hřiště to, na čem jsme týden pracovali.

U mužstva skončil kondiční kouč Lukáš Stránský. Jak bude vypadat nový realizační tým?

Ještě do úterý to bylo otevřené. Prvním asistentem se stal Richard Polák. Vybral jsem si ho zcela záměrně, protože jsme spolupracovali už před čtyřmi lety, kdy jsem v Dukle vedl starší dorost. Jde o trenéra, který fotbal vidí hodně zajímavě. Spolupracovat s námi bude i Tomáš Kulvajt, ale primárně bude trenérem juniorky. Zůstal i trenér brankářů, hledáme tedy pouze nového kondičního kouče.

Případnou spolupráci s odvolaným Pavlem Drskem vylučujete?

Je to pro mě choulostivější věc, protože jsme kamarádi a pracovali jsme spolu. Moje rozhodnutí bylo ale ve prospěch týmu a minimálně na podzim chci mít co nejužší okruh lidí, kteří jsou nezatížení současnou situací. Takže s Pavlem úzce spolupracovat do konce podzimní části nebudu, ale rozhodně se nebráním další spolupráce. Je to výborný trenér a skvělý chlap.

Kapitolu Opava jste uzavřel. Potěšilo vás, jak za vámi kabina stála?

Je to pro mě strašně cenné. My tam z průměrných hráčů udělali obrovský kus práce, ale je to už historie, i když hráče budu sledovat neustále. Máme spolu vztah a věřím, že stejný si vybuduju i s hráči Dukly.