Vácha dal gól Váchovi. Sparta buduje nový tým profíků, šanci mají i fanoušci

Letenští se rozhodli vstoupit do světa videoher. Fotbalová Sparta založí profesionální esport tým, který ji bude reprezentovat na domácích i světových turnajích ve videohře FIFA. Hraní na Play Station je čím dál populárnější a obdobný tým již mají Paris St. Germain, Manchester City, Ajax Amsterdam, AS Řím, Schalke, FC Kodaň či Legia Varšava.

Nová etapa začala trochu úsměvně. Vácha dal gól Váchovi. Sparťanský záložník sehrál při spuštění projektu exhibiční zápas s profesionálním hráčem Tottinhem. Oba měli na Play Station vybranou stejnou sestavu Sparty. A tak došlo k paradoxu, že skutečný Lukáš Vácha při porážce 0:3 inkasoval vedle Josefa Šurala a Tomáše Rosického gól také od virtuálního Lukáše Váchy.

„FIFA je hra, kterou mám velmi rád. Už ji sice nehraju tak vášnivě, jako dřív, ale pořád si rád nějaký zápas dám. Moc se těším na novou verzi 2019. Přijde mi jako hodně zajímavý nápad, že budeme mít jako Sparta svůj vlastní tým. Těším se, jak se celý projekt rozjede," říká fotbalový internacionál.

Unikátní možnost obléci sparťanský dres

Letenský klub budou zastupovat hráči českého esport týmu eSuba a jeden hráč vzejde i z kvalifikačního turnaje, kterého se zúčastní běžní fanoušci. Členové týmu budou pobírat plat, bude jim hrazena účast na turnajích i příprava v zahraničí.

„Výši platů zveřejňovat nebudeme. Jsme rádi, že Sparta následuje trendy, které jsou populární v celém světě, a vstupuje do dynamicky rostoucího odvětví. Pro sportovní klub jde o unikátní projekt, který nastavuje vysokou laťku všem ostatním v České republice i na Slovensku," říká Ladislav Dyntar, zakladatel společnosti eSuba.

„Nejsme ještě jako v Americe nebo v Asii, kde se gaming náležitě vyplácí. Tady budou platy v poněkud jiné rovině, nicméně půjde o bezkonkurenční podmínky na českém trhu. Navíc jsme chtěli i fanouškům poskytnout unikátní možnost obléci sparťanský dres," dodává Ondřej Kasík, ředitel komunikace klubu.

Vstupují do neprobádaných vod

Kvalifikace všech uchazečů proběhne v říjnu ve dvou stupních. Nejprve formou tří samostatných turnajů, z nichž šestnáct nejlepších postoupí do finále, které se odehraje přímo na stadiónu Sparty.

„Vstupujeme do neprobádaných vod, protože se ve Spartě pouštíme i do netradičních projektů," poukazuje generální ředitel Adam Kotalík v narážce na mohutnou internacionalizaci kádru Sparty.

Esporty jsou v posledních letech na vzestupu a do budoucna se uvažuje i o jejich zařazení do programu olympijských her. Celosvětový trh esportů se odhaduje na 1,2 miliardy lidí a v USA se dokonce do tří let očekává, že sledovanost se vyrovná popularitě amerického fotbalu. V České republice sleduje esporty asi 400 tisíc příznivců.