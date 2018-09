Zlín vyloupil Ďolíček a vede ligu

Úvod zápasu patřil Zlínu, Lukáš Holík, který přišel před pár dny z Julisky pronikl do domácí šestnáctky, ale zpětnou přihrávkou nenašel nikoho ze spoluhráčů. Vzápětí Beauguel vyzval Jiráčka, jenže ten v šestnáctce váhal se střelou a o míč přišel. Do třetice zahrozil Poznar, vybojoval roh, po němž se však dostal do brejku Reiter, ale trefil jen vyběhnuvšího Dostála a ani F. Hašek nedokázal z dorážky zlínského gólmana prostřelit.

Klokani pokračovali v nátlakové hře a po rohovém kopu vypálil za hranicí šestnáctky M. Dostál, ale jeho zlínský jmenovec skvěle vyrazil. Na druhé straně v podobné situaci vychytal Valeš Lukáše Holíka. Ofenzívní fotbal vystřídalo na několik minut taktické vyčkávání. Až to znovu zkusil Zlín, ale Poznarovu hlavičku zastavil Krch. Vzápětí si Valeš poradil s tečovanou ránou Podia.

Finální přihrávka byla pro oba týmy problém. Předvedl to i Matejov, který vletěl do šestnáctky Bohemky jako raketa, ale přihrávka před branku směřovala jen na domácí stopery. Velkou šanci měl po půl hodině Hilál po přihrávce Reitera, ale míč poslal těsně vedle branky. V závěrečně desetiminutovce první půle už nebylo k vidění nic zajímavého. Oba týmy pokazily spoustu přihrávek, takže se nikdo nedostal k účinnému zakončení.

Trenér Zlína Michal Bílek během utkání na hřišti Bohemians 1905.

Kateřina Šulová

Úvod druhé půle z obou stran hodně vyčkávací, až Poznar dostal dlouhý míč do šestnáctky, vypálil z těžkého úhlu, Valeš míč jen ztlumil a Krch měl štěstí, že ho před brankou trefil do paty a odrazil se ven. Na dlouhé minuty to byla jediná fotbalová akce. Oba celky se znovu utápěly v nepřesnostech. Zlín měl sice míč častěji na kopačkách, ale nedokázal si vytvořit šanci ani nebezpečně vystřelit. Gól ale mohli dát domácí, když zlínský Dostál přihrál přímo Hilálovi, ten předložil balón F. Haškovi, kterého ale zastavil Bačo a odražený míč M. Hašek napálil do bránících hráčů hostí.

A na dlouhé minuty byla opět k vidění taktická bitva mezi šestnáctkami, ovšem bez jakékoliv myšlenky, která by zaskočila soupeře. Z ničeho nic udeřil Zlín. Podio poslal dlouhý pas na hranici šestnáctky, Poznar vyhrál hlavičkový souboj se Šmídem a nikým neatakovaný Hronek poslal míč ve skluzu po zemi do sítě.

Po necelých čtyřech minutách mohlo být vyrovnáno. Záviška se protáhl středem, v šestnáctce našel Vodháněla, kterého poslal Bačo k zemi a sudí Proske nařídil penaltu. M. Hašek vypálil k pravé tyči, ale S. Dostál tam dosáhl a míč vyrazil. Vzápětí mohl srovnat Šmíd, který si vyskočil na vysoký balón, ale Dostál byl opět na správném místě. Bohemka sice v závěru stupňovala tlak, ale vyrovnat už nedokázala.