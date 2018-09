Šmejkal: Nebylo mi řečeno, že když nevyhrajeme, tak končím

Nesmírně cenné tři body si připsali fotbalisté Teplic v zápase s Karvinou po vítězství 2:1. Na šestibodový rozdíl se tak vzdálili od posledních dvou příček tabulky, což kvitoval i teplický trenér Daniel Šmejkal. „Vydřené vítězství," konstatoval kouč. Odmítl přitom, že by v případě neúspěchu měl hrozit jeho konec v pozici hlavního kouče.

Cítil jste před zápasem větší tlak na svou osobu vzhledem k předešlým neúspěšným výsledkům mužstva?

Nebylo mi řečeno, že když dneska nevyhrajete, tak končíte. Takhle bych to hodnotil.

Nicméně se vám nejspíš ulevilo, že Teplice mají tři body, že?

Především jsme spokojeni, že jsme vyhráli po třech prohrách a jedné remíze. Do zápasu jsme nevstoupili ideálně. Soupeř hrál velmi dobře, ale ke konci prvního poločasu jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Snížení hostí na 2:1 to změnilo, ale nakonec jsme zápas ubojovali, byť jsme se o výsledek obávali.

Podržel vás gólem mladý záložník Patrik Žitný. Zamlouval se vám jeho výkon?

Během čtrnácti dní odehrál včetně juniorské reprezentace pět utkání. Navíc střílí pěkné branky, které bychom mohli sestříhat. Nechtěl bych se ale pouštět do velkých prognóz, pokud jde o jeho perspektivu. S tím je spojeno hodně úskalí, hráč musí mít i štěstí. Každopádně má potenciál stát se nadstandardním hráčem české ligy i v jiné soutěži.

Někteří hráči nastoupili na nových postech. Jak se osvědčili Alex Král na místě pravého obránce a Tomáš Vondrášek na kraji středové řady?

Alex Král je moderní hráč a úkol splnil. A Vondráška jsme posunuli dopředu i kvůli jeho rychlosti a centrům, po jeho akci také padl druhý gól.

Proč naopak chyběli v sestavě brankář Tomáš Grigar a levý bek Jan Krob?

Grigar má natržené tříslo. Krob začal mít problémy se zády, které ho nepustily na trávník.