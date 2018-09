Gól budu slavit pokaždé. I ve Zlíně, říká někdejší kapitán ševců Pazdera

Zlín šel do souboje s Baníkem po čtyřech utkáních, ve kterých nedostal gól. Naopak Ostrava dvě utkání branku nevstřelila. Tříminutová smršť po hodině hry ale tyhle statistiky rozmetala. Neprůstřelnost brankáře Dostála ukončil po 435 minutách ostravský kapitán Baroš, o tři minuty zvýšil na 2:0 po rohovém kopu přesnou hlavičkou někdejší zlínský kapitán Lukáš Pazdera. Snížení Beaugeuela už bylo jen kosmetickou úpravou. „Jednoznačně to byl z naší strany od první minuty asi nejhorší zápas v sezóně odehráli. Nešlo nám absolutně nic," připustil kapitán Zlína Petr Jiráček.

To někdejší zlínský kapitán Lukáš Pazdera měl důvody k úsměvům. „Už jsme slyšeli názory, že jsme dva zápas nedali gól, jestli nejsme v krizi. Tahle výhra je nejlepší odpovědí," usmíval se Pazdera, jenž po vstřeleném gólu vůbec nedbal na to, že se trefil na hřišti svého bývalého klubu a pořádně jej se spoluhráči oslavil. A to se domácím fanouškům vůbec nelíbilo. „Kdybych měl na kontě sto vstřelených gólů, tak se jim nedivím. Ale já moc góly nedávám, takže jsem rád za každý. A jestli ho dám ve Zlíně, nebo na Spartě je jedno, radovat se budu vždycky," vysvětloval Pazdera po sedmém ligovém gólu v kariéře.

Na utkání mateřského týmu se obrovsky těšil. „Nebylo to prestižní ale jen pro mě. Je nás tady více, kteří prošli jedním nebo druhým týmem," připomněl Pazdera, že v Baníku nyní kromě něj působí Diop, Holzer či kouč Páník, kteří v minulé sezóně stáli na druhé straně. Totéž patří o zlínském útočníkovi Poznarovi. „Také pro fanoušky je to velký šlágr. Z Ostravy do Zlína to není daleko a moc dobře si pamatuji, že fandové s Baníkem vždy jezdili v hojném počtu a znovu se to potvrdilo. Byla to zase válka před vyprodaným stadiónem. Díky našim fanouškům jsme se ve Zlíně cítili jako doma," liboval si 31letý pravý obránce Baníku.