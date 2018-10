Proti Spartě mohl hrát, teď ale odvolací komise Faltovi potvrdila trest

Pětadvacetiletý záložník dostal od disciplinárky distanc za vyloučení v utkání 10. kola nejvyšší soutěže s Libercem, přestože komise rozhodčích poté uznala, že sudí Zbyněk Proske měl Faltovi za přišlápnutí kotníku Radimu Breitemu udělit jen žlutou kartu. Situaci si přitom rozhodčí několik minut prohlížel na videu.

Disciplinární komise podle regulí musela Faltu potrestat, což po dnešním jednání potvrdila i odvolací komise. Ta posunutí verdiktu odůvodnila tím, že bylo nezbytné doplnit dokazování o stanovisko pravidlové komise.

"OK FAČR rozhodla tak, že odvolání (Sigmy Olomouc) zamítla jako nedůvodné s tím, že OK FAČR nemá pravomoc měnit verdikt rozhodčích učiněný na hřišti a že taková změna by byla mimo jiné i v rozporu s ustálenou mezinárodní sportovně právní judikaturou i předpisy UEFA," uvedla odvolací komise v prohlášení.