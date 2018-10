Lituji penalty i zahozené šance, přiznal plzeňský záložník Procházka

Když rozhodčí Pechanec nařídil pokutový kop, hodně jste se rozčiloval. Podle vás jste Martina Haška nefauloval?

Faul to byl, ale myslel jsem, že mimo šestnáctku. Pokud byl v ní, byla penalta správná. Musím přiznat, že ten faul byl úplně zbytečný a hloupý, měl jsem situaci řešit jinak.

Takže jste si oddechl, když jste srovnal na konečných 2:2?

Trochu ano, propálil jsem balón do brány, na tři body to ale nestačilo.

Vy jste je ale mohl trefit, když jste z téměř stejného místa pálil později znovu, ale nad bránu...

Přesně tak. Měl jsem to opět prorvat silou po zemi mezi hráči. Bohužel jsem chtěl střílet technicky, a šlo to nad bránu. Mrzí mě to, stejně jako zaviněná penalta.

Berete remízu jako ztrátu?

Ano, protože jsme přijeli na Bohemku vyhrát, i když jsme věděli, že nás čeká těžký zápas. Domácí hodně běhají, hrají tvrdě, presují. Ve druhé půli už jsme je zatlačili, ale měli jsme hrát jednodušeji dávat víc míčů do vápna.

Potřetí v řadě jste ztratili venku body. O čem to svědčí?

Zápasy na Slavii a v Jablonci, kde jsme prohráli, jsme hráli špatně, na Bohemce jsme měli na vítězství, nedá se to srovnávat.

Mohl zápas na Bohemce ukázat něco i směrem k úternímu duelu Ligy mistrů v Madridu s Realem?

O tom jsme nepřemýšleli a teď ani nepřemýšlíme, koncentrovali jsme se na Bohemku. Real přijde na řadu až během soboty. Ale kvalitou soupeřů se to nedá vůbec srovnávat.

Těšíte se na zápas v Madridu?

Samozřejmě, budeme se snažit na něj co nejlépe připravit, je to přeci jenom něco výjimečného. Nikdy jsem proti takovému mužstvu nehrál, ani proti takovým hráčům. Upřímně, v tuto chvíli si to nedovedu ani představit, ale bude to zážitek. Uvidím, jestli mě trenér vůbec postaví.