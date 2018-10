Na Koláře v mateřském Liberci pískali. Lidi mysleli, že jsem to přifilmoval, mrzí brankáře Slavie

„Bylo to opravdu zvláštní jít do druhé kabiny," utrousil 24letý gólman, kterého v ochozech vydatně podporovala rodina a spousta kamarádů. Jinak si ale aplausu neužil. Zaplněné ochozy ve 12. minutě nelibě nesly červenou kartu pro Mikulu. Liberecký obránce při snaze o dorážku trefil právě Koláře, jenž byl pár minut ošetřován. „Lidi si asi mysleli, že jsem to přifilmoval. Jenže karta byla podle mě jasná. Nejprve mě zasáhl do ramena a pak se mu noha svezla na hlavu. Miky se mi hned omlouval," líčil. „Pískot jsem ale před zápasem čekal, vždyť jsem sem přijel jako host. S tím se musí počítat," ušklíbl se.

Návrat pod Ještěd pro něj dopadl úspěšně. Udržel čisté konto, přestože domácí i v deseti zle zatápěli. „Nejvíc mi zatrnulo, když střílel Brajťák (Radim Breite) a balón olízl tyč," poznamenal brankář Slavie, která na hřišti Slovanu vyhrála poprvé od 21. února 2015.

„Z Liberce je složité odvézt tři body, vždycky to hodně bolí a stojí dost sil. Ale to je jediné pozitivní, co můžu říct. Nejlepší fotbal jsme totiž tady hráli při hře jedenáct na jedenáct. Paradoxně když šel soupeř do deseti, náš výkon se zhoršoval. Poztráceli jsme hodně míčů, neproměnili některé šance a měli nakonec nervy až do konce," mrzelo slávistického kouče Jindřicha Trpišovského.

Do Edenu zamířil z Liberce zkraje letošního roku. V dubnu se Slavií na výhru U Nisy nedosáhl, reparát mu však vyšel. Utkání pro něj mělo pikantní náboj, své svěřence motivoval dokonce prémií. „Nebudu prozrazovat, o co šlo. To je mezi námi v kabině. Ale všichni, co jsme sem přišli ze Slovanu, jsme něco vypsali," připomněl Kolář, jeden z pěti nominovaných exlibereckých fotbalistů na zápas. Modrobílý dres oblékali v minulosti také Coufal, Souček, Kúdela a náhradní brankář Kovář.