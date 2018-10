Rychlý gól je vždycky na houby, ušklíbl se liberecký brankář. Na slunce se nevymlouval

Liberecký brankář Filip Nguyen sleduje míč směřující do jeho sítě - ilustrační foto.

„Úvod se nám nepovedl. Inkasovali jsme rychlý gól, což je vždycky na houby," utrousil Nguyen, kterému při střele Stocha z hranice šestnáctky svítilo slunce přímo do obličeje. „Na tohle bych to nesváděl. Ale přišlo mi, že zeď byla dál než devět metrů a patnáct centimetrů. Viděl jsem balón, když Stoch kopnul, pak se na chvíli ztratil a vylezl až nad zdí, což bylo nějakých pět nebo šest metrů od brány. Už jsem zkrátka nedoskočil, trefil to dobře," popisoval klíčový okamžik liberecký brankář.

„Nepamatuju si, kdy jsem naposledy kopal standardku z takové blízkosti. Takže jsem to zkusil a jsem strašně rád, že míč skončil v síti," usmíval se autor branky, jenž hned po zápase spěchal na dopingovou kontrolu.

Červenobílí se snažili protivníka dorazit, jenže marně. Nguyen už balón za svá záda nepustil, navíc obráncům vydatně pomáhal. Několikrát výtečně vyběhl a Slavii šanci zmařil.

„Trenéři chtěli, abych hrál vysoko, protože věděli, že budou dávat balóny za obranu," vysvětloval. Přitom neustále věřil, že jeho tým srovná. I když hrál skoro celé utkání bez vyloučeného Mikuly, rval se na trávníku statečně až do konce. „Chtěli jsme hrát bojovně a agresivně. Slavii to dělalo problémy a strachovala se o vítězství," připomněl Nguyen.